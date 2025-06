Benson Boone anuncia turnê europeia

Benson Boone está prestes a dar um verdadeiro salto literal e figurativamente em sua carreira.

O cantor e compositor norte-americano, que ficou conhecido tanto pela potência vocal quanto pelas acrobacias nos palcos, anunciou oficialmente as datas de sua aguardada turnê de arenas pelo Reino Unido e pela Irlanda, marcada para o outono de 2025.

A maratona de shows começa no dia 23 de outubro, na SSE Arena de Belfast, e segue para Dublin, Manchester, Glasgow e Birmingham, encerrando o trecho britânico com duas noites históricas na emblemática O2 Arena, em Londres, nos dias 3 e 4 de novembro.

Boone, conhecido pelo hit “Beautiful Things”, promete transformar cada uma dessas apresentações em um espetáculo, com o carisma que vem conquistando multidões e, claro, seus tradicionais saltos mortais que já viraram marca registrada.

Depois do giro pelas ilhas britânicas, o cantor embarca para a Europa continental, com apresentações confirmadas em grandes capitais como Paris, Amsterdã e Oslo. O encerramento da turnê será em 18 de novembro, na prestigiada Avicii Arena, em Estocolmo, coroando um dos momentos mais importantes da trajetória do artista.

Os fãs mais ansiosos não precisarão esperar muito para garantir seu lugar na plateia. A pré-venda exclusiva começa no dia 3 de junho, às 10 horas da manhã (horário de Brasília), enquanto o público geral poderá adquirir seus ingressos a partir do dia 5, no mesmo horário.

A procura promete ser intensa, especialmente após o sucesso arrebatador de Boone no Reino Unido, onde o single “Beautiful Things” alcançou o topo das paradas em 2024.

Esta será a primeira vez que o cantor retorna aos palcos britânicos desde a sua aclamada apresentação na O2 Academy Brixton, em Londres, no fim de 2024. Antes de iniciar a nova fase da turnê, Boone ainda fará uma parada estratégica no Estádio de Wembley, em 15 de junho, como parte do tradicional Summertime Ball, promovido pela Capital FM.

E como se não bastasse a agenda lotada de shows, o cantor também prepara o lançamento de seu segundo álbum de estúdio, intitulado “American Heart”, que chega ao mercado no dia 20 de junho pela Night Street e Warner Records.

A expectativa em torno do disco é grande, especialmente após a performance arrebatadora de Boone no American Music Awards desta semana, onde apresentou pela primeira vez o single “Mystical Magical” e, claro, executou mais um de seus lendários backflips.

Benson Boone consolida sua presença global

Benson Boone vem colecionando feitos notáveis nos últimos anos, consolidando-se como uma das novas forças do pop internacional. Ainda que tenha saído de mãos vazias do American Music Awards, onde concorria na categoria de artista revelação prêmio que ficou com Gracie Abrams , Boone segue em ascensão meteórica.

A combinação de talento vocal, presença de palco e ousadia acrobática transformou seus shows em experiências memoráveis. Não por acaso, ele esgotou ingressos por onde passou e agora mira um público ainda maior, lotando arenas de milhares de pessoas.

O público europeu já pode se preparar: Benson Boone não está apenas prometendo uma turnê, mas um verdadeiro espetáculo, daqueles que ficam na memória. Mais do que canções, o artista entrega emoção, energia e uma conexão rara com quem está na plateia.