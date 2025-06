Jessie J anuncia câncer de mama mas confirma show no The Town

Jessie J mostrou mais uma vez a força e a sinceridade que marcam sua trajetória. Aos 37 anos, a cantora britânica revelou ao público, em um vídeo publicado no Instagram na noite desta terça-feira, que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial.

De maneira direta e tocante, ela contou que passará por uma cirurgia nos próximos dias e que pretende “sumir por um tempo” para cuidar da saúde.

“Recebi o diagnóstico de câncer de mama em estágio inicial. Estou destacando a palavra precoce”, enfatizou a artista, transmitindo ao público uma mensagem de esperança e tranquilidade, mesmo diante da gravidade do diagnóstico.

“O câncer é horrível em qualquer forma, mas estou me apegando à palavra precoce”, reforçou, sorrindo em meio à tensão. Com o humor afiado de sempre, ainda brincou: “Voltarei com peitos enormes e mais música”.

A notícia gerou comoção entre os fãs, que rapidamente lotaram as redes sociais com mensagens de apoio e carinho. Não é para menos: Jessie J é conhecida por sua entrega nos palcos e sua transparência fora deles, mantendo um diálogo franco sobre sua saúde, suas emoções e seus desafios ao longo da carreira.

Apesar do susto, os fãs brasileiros podem respirar aliviados. A apresentação da cantora no The Town, marcada para o dia 13 de setembro em São Paulo, está mantida. A organização do festival confirmou, em nota oficial enviada nesta quarta-feira, que Jessie J segue como uma das atrações principais do palco Skyline, ao lado de nomes de peso como Mariah Carey e Ivete Sangalo.

“A organização do evento está em contato com a equipe da artista, que confirma a presença da Jessie J no dia 13 de setembro no Palco Skyline. O The Town deseja saúde e todo sucesso no tratamento da cantora”, declarou o comunicado.

O festival, que chega à sua segunda edição, já está cercado de grande expectativa. Com uma programação que mistura pop, rock, soul e MPB, o evento promete ser um dos grandes momentos do calendário cultural de 2025. E Jessie, claro, segue sendo um dos shows mais aguardados da noite.

Jessie J: Entre a superação e a música: Jessie promete voltar ainda mais forte

A cantora não deu detalhes sobre o cronograma da cirurgia nem sobre o tempo que pretende se afastar dos holofotes. No entanto, deixou claro que o diagnóstico precoce lhe dá confiança para enfrentar o tratamento e retomar a agenda profissional em breve.

O bom humor, aliás, parece ser uma das armas que Jessie escolheu para lidar com a situação.

Quem acompanha sua trajetória sabe que Jessie J é movida pela paixão pela música e pela conexão com o público. Foi assim ao longo de mais de uma década de carreira, em que se destacou não apenas por sua voz potente, mas também por sua autenticidade.

Agora, em mais um capítulo da sua história, Jessie J reforça a imagem de uma artista corajosa, humana e inspiradora. O palco do The Town a espera. E o público, certamente, também.