‘Manchild’: o novo single de Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter está pronta para abrir um novo capítulo em sua trajetória musical. Após o enorme sucesso com o álbum Short n’ Sweet, a cantora norte-americana anunciou o lançamento de uma faixa inédita: Manchild. O single estreia nas plataformas digitais e já carrega expectativas altíssimas entre fãs e críticos.

A artista, vencedora do Grammy de Melhor Álbum Pop Vocal neste ano, começou a promover a nova música com um teaser visual impactante. Nas imagens divulgadas, ela surge à beira de uma estrada deserta, usando um short jeans e carregando uma mala, em cena que remete à ideia de recomeço — ou despedida de algo que já não lhe serve mais.

Com Short n’ Sweet, Sabrina consolidou-se como uma força dominante na música pop contemporânea. O disco alcançou o topo das paradas internacionais e conquistou múltiplos certificados de platina. Hits como Please Please Please e Espresso a colocaram no centro do mainstream e mostraram sua maturidade artística.

Agora, com Manchild, ela mira em novos horizontes. A faixa foi escrita em parceria com Amy Allen, conhecida por trabalhos como Busy Woman, e conta com a produção de Jack Antonoff, colaborador habitual de nomes como Taylor Swift e Lana Del Rey. Além do lançamento digital, uma edição física em vinil também será disponibilizada, incluindo a b-side provocativa intitulada inside of your head when you’ve just won an argument with a man.

Essa nova fase da carreira de Sabrina representa não apenas uma evolução musical, mas também uma libertação criativa. Em entrevista recente à Vogue, a cantora relembrou seu antigo contrato com a Hollywood Records — gravadora da Disney — assinado quando tinha apenas 12 anos. “Definitivamente não cumpri todo meu contrato, graças a Deus”, afirmou. Durante seu período na gravadora, ela lançou quatro álbuns, encerrando a parceria com o Singular: Act II, em 2019. A virada veio em 2021, quando assinou com a Island Records e finalmente viu sua carreira deslanchar em escala global.