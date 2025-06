O diagnóstico de Parkinson do vocalista do a-ha - (crédito: TMJBrazil)

Aos 65 anos, Morten Harket, lendário vocalista do grupo norueguês a-ha, tornou público seu diagnóstico de Parkinson, uma condição neurológica progressiva que afeta o controle dos movimentos do corpo. A revelação veio por meio de um comunicado divulgado no site oficial da banda, no qual o artista compartilhou detalhes sobre sua jornada pessoal com a doença e o impacto que ela tem causado em sua vida e carreira.

Demonstrando serenidade diante da nova realidade, Harket afirmou ter recebido o diagnóstico com maturidade e inspiração no pai, de 94 anos. “Não vejo problema em aceitar a condição. Com o tempo, passei a valorizar a sabedoria do meu pai ao lidar com as limitações do corpo: ele costuma dizer ‘uso o que ainda funciona’”, declarou o cantor.

Consciente da complexidade do tratamento, o músico explicou que já iniciou intervenções para retardar o avanço da doença. “É um equilíbrio delicado entre o uso de medicamentos e os efeitos colaterais que eles provocam. Há muitos fatores a considerar quando se tenta replicar a maneira como o corpo opera em tarefas simples ou situações sociais. Isso afeta toda a vida cotidiana”, desabafou.

A condição também tem impactado diretamente sua relação com a música. Harket confessou que perdeu, por ora, o desejo de cantar, o que levanta dúvidas sobre sua continuidade nos palcos. “Isso, para mim, é um sinal. Tenho uma abordagem aberta sobre o que funciona no meu corpo. Não estou tentando manter um controle técnico absoluto, e sim avaliar se ainda sou capaz de me expressar com a voz. No momento, isso não é possível”, afirmou.

Para aliviar os sintomas, o artista passou por um procedimento cirúrgico nos Estados Unidos, onde teve eletrodos implantados no cérebro — técnica conhecida como estimulação cerebral profunda, que pode ajudar a controlar os tremores e a rigidez muscular típicos da doença.

Morten Harket alcançou fama mundial nos anos 1980 como a voz do a-ha, banda que marcou gerações com sucessos como Take On Me e Hunting High and Low. Além de sua carreira musical, ele é pai de cinco filhos e uma figura respeitada na cena artística internacional.