O triste passado de Benny Blanco

O renomado produtor musical Benny Blanco, atualmente com 37 anos, abriu o coração em entrevista à revista InStyle, relembrando os tempos difíceis vividos durante o início de sua carreira. Antes de trabalhar com superstars da música pop, Blanco enfrentou uma realidade bastante diferente — marcada por noites dormindo em locais públicos e uma rotina de sacrifícios em busca de seu espaço na indústria.

Ainda adolescente, Blanco fazia longas viagens da Virgínia até o Brooklyn com amigos, onde se apresentava como DJ em festas locais. Sem contar com os recursos tecnológicos de hoje, ele carregava um volumoso iMac G5 no carro para tocar — já que não possuía um notebook na época. “Levava o monitor para todo lado, de festa em festa. Era o que eu tinha”, relembrou.

O produtor também contou que, sem dinheiro para hospedagem, o grupo passava as noites onde fosse possível. “A gente dormia em estações de trem, em praças ou até no McDonald’s da Times Square”, revelou. Segundo ele, os pais não faziam ideia das dificuldades enfrentadas. “Minha mãe teria surtado se soubesse que eu estava dormindo em um banco de praça!”, disse, rindo.

Mesmo enfrentando adversidades, Blanco nunca perdeu o foco. Persistiu até conseguir ingressar no mercado fonográfico, eventualmente colaborando com grandes nomes como Rihanna, Katy Perry, Maroon 5, Taio Cruz e Kesha. Entre seus maiores sucessos estão as faixas “Tik Tok”, “Teenage Dream”, “Diamonds” e “Moves Like Jagger”.

Durante a entrevista, Blanco também compartilhou uma lembrança curiosa: a descrença da mãe ao saber que ele gravaria com Britney Spears. “Falei: ‘Mãe, vou para o estúdio com a Britney Spears’. E ela disse: ‘Não vai, não’. Eu precisei insistir: ‘Juro que vou!’”, contou. Apesar do sucesso, ele afirma que a mãe seguia cética: “Mesmo quando minhas músicas já estavam bombando, ela perguntava: ‘Tá, mas e o plano B?’”.

Mais recentemente, Blanco lançou o álbum I Said I Love You First, um projeto pessoal em colaboração com a cantora e atriz Selena Gomez, com quem mantém um relacionamento. Segundo o comunicado de divulgação, o disco oferece uma perspectiva íntima sobre a história do casal — desde os primeiros sentimentos até os planos para o futuro.

Selena, aliás, já revelou que o trabalho com Blanco a ajudou a reencontrar sua identidade musical. Em conversa com a Rolling Stone, ela afirmou: “Eu estava frustrada, meio perdida, sem saber qual caminho seguir. Criar com ele foi libertador. Tudo aconteceu naturalmente, como nunca tinha sido antes.”