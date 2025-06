O posicionamento de Lizzo sobre grave acusação

Após meses afastada dos holofotes desde que foi acusada de assédio por ex-dançarinas, Lizzo volta a ser destaque na imprensa internacional. O caso, que veio à tona em 2023, ganha novo capítulo nesta semana com uma atualização na estratégia jurídica da cantora. Conhecida por sucessos como “Truth Hurts” e “Good as Hell”, a artista agora sustenta que as alegações contra ela colocam em risco sua liberdade de expressão e seu processo criativo.

A nova abordagem foi apresentada pelo advogado Marty Singer, figura recorrente em defesas de celebridades em Hollywood. Em documentos protocolados na Justiça e divulgados pela Billboard US, a defesa argumenta que as acusações representam um ataque direto ao direito de Lizzo de se expressar artisticamente, além de comprometer sua missão de promover positividade corporal por meio da arte.

O processo, movido por Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez — todas ex-integrantes da equipe de dança de Lizzo —, detalha episódios que teriam ocorrido durante uma turnê na Europa. Um dos pontos mais controversos menciona uma visita ao distrito da Luz Vermelha, em Amsterdã, onde, segundo as denunciantes, Lizzo teria pressionado as dançarinas a participarem de interações com artistas nus durante uma performance explícita.

A equipe jurídica da cantora rebate, afirmando que essas situações teriam sido incentivadas como parte do processo de criação artística e integração entre os membros da equipe. “Esses momentos sociais são fundamentais para fortalecer o vínculo entre os profissionais no início de uma turnê internacional”, justifica o documento judicial.

Desde o início do escândalo, Lizzo tem negado veementemente qualquer comportamento abusivo. Ainda assim, o impacto na carreira da artista foi imediato: ela deixou de ser cogitada para eventos de grande visibilidade, como o show do intervalo do Super Bowl, conforme reportado por veículos internacionais.

A forte acusação que quase acabou com a carreira de Lizzo

Em uma rara e profunda entrevista no podcast On Purpose With Jay Shetty, Lizzo abriu o coração sobre um dos momentos mais delicados de sua carreira: as acusações de assédio e abuso feitas por ex-integrantes de sua equipe de dança. Durante o bate-papo, a artista não apenas voltou a negar veementemente as alegações, como também compartilhou o impacto devastador que o episódio teve em sua vida pessoal e profissional.

“Foi algo que me destruiu”, confessou Lizzo, ao relembrar o turbilhão de críticas e julgamentos que enfrentou publicamente. Segundo ela, o mais doloroso foi perceber como sua imagem pública passou a ser moldada por narrativas que, em suas palavras, não condiziam com a realidade. “Quando alguém conta uma história sobre você que não é verdadeira e o mundo acredita, é como se você perdesse o controle sobre quem é. A fama transforma tudo em ficção, e você se torna um personagem que não te representa mais.”

Em um relato sincero, a cantora refletiu sobre a desconexão entre a figura pública e sua essência: “Quem é Lizzo para o mundo não é exatamente quem eu sou. E isso, por si só, é algo muito solitário. A única forma que encontrei de lidar com isso é sendo fiel a mim mesma, todos os dias. Continuar sendo quem sou é a única maneira de as pessoas me enxergarem de verdade.”

Além das reflexões sobre a fama e o episódio de crise, Lizzo revelou que, após tudo o que viveu, passou a ter mais cautela com quem permite se aproximar: “Não posso mais deixar qualquer pessoa entrar na minha vida e escrever uma narrativa que me transforme em vilã. Isso acabou.”