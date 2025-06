A revelação de Miley Cyrus sobre ‘Hannah Montana’

Após anos de espera, Miley Cyrus finalmente conquistou os direitos sobre a discografia de Hannah Montana, série que a lançou ao estrelato. A revelação foi feita pela própria artista durante entrevista ao podcast Every Single Album, divulgada nesta quarta-feira (4). A série da Disney, exibida entre 2006 e 2011, teve quatro temporadas e rendeu milhões à companhia, mas a cantora não detinha nenhum controle sobre as músicas interpretadas por sua personagem — até agora.

Segundo Miley, o reconhecimento como uma “Lenda da Disney” em 2023 foi o que abriu caminho para essa mudança. “Depois que deixei a Disney, eu não tinha permissão para cantar nenhuma música da Hannah Montana. Não é como se eu quisesse cantar ‘The Best of Both Worlds’ entre ‘We Can’t Stop’ e ‘Wrecking Ball’, realmente não faria sentido. Mas ainda assim era triste saber que aquelas músicas tinham a minha voz, meu rosto, e eu não podia cantá-las. Mas depois de ser nomeada uma Lenda da Disney, me deram permissão para cantar essas músicas no futuro, o que é bem legal”, compartilhou.

Apesar do fim da série há mais de uma década, o impacto da personagem segue vivo. No Spotify, o perfil oficial de Hannah Montana ainda reúne cerca de 4,5 milhões de ouvintes mensais. Além dos quatro álbuns principais, a trilha sonora da série também ganhou versões remixadas e até uma turnê mundial, em que Miley subia ao palco com a icônica peruca loira da personagem.

As próximas mudanças de Miley Cyrus

Em uma entrevista reveladora ao The New York Times, Miley Cyrus abriu o coração sobre o atual momento de sua trajetória artística e os rumos que pretende tomar nos próximos anos. Com o lançamento recente de seu novo álbum, “Something Beautiful”, a cantora deixa claro que mudanças significativas estão no horizonte — e seus fãs devem se preparar para um novo capítulo.

Apesar do entusiasmo com o novo trabalho, Cyrus afirmou que não há planos concretos para uma turnê mundial, sobretudo por questões de saúde relacionadas às suas cordas vocais. O foco agora, segundo ela, está em um processo de reinvenção pessoal e profissional. “Acho que meu apego ao sucesso mainstream está diminuindo”, confessou a artista, reconhecida por ter emplacado oito álbuns no topo da Billboard 200, incluindo sua era como Hannah Montana, e hits marcantes como “Wrecking Ball” e “Flowers” — este último, aliás, lhe garantiu seu primeiro Grammy.

A cantora, de 32 anos, comentou que entre o final de 2025 e o início de 2026 pretende implementar mudanças profundas em sua forma de trabalhar e se expressar artisticamente. “Esse ano tem sido um processo de desconstrução da imagem que criei de mim mesma”, explicou. Um dos pontos centrais dessa nova fase é a faixa “Reborn”, presente no novo álbum, que simboliza justamente esse processo de renascimento. “Sinto que o próximo ano será o início de uma nova forma de fazer as coisas. Uma espécie de recomeço.”

Embora uma turnê esteja fora de cogitação por enquanto, Miley não deixou os fãs na mão. Ela lançou o trailer de “Something Beautiful: The Film”, uma ópera pop que transforma o conteúdo musical do álbum em uma experiência cinematográfica. A estreia nos cinemas dos EUA e Canadá está marcada para 12 de junho, enquanto no Brasil o filme chega às telonas em 27 de junho. A cantora, inclusive, fez um apelo para que os fãs prestigiem o longa nas salas de cinema, destacando a importância emocional e criativa do projeto.

O álbum “Something Beautiful” já está disponível nas plataformas digitais desde o dia 30 de maio e, ao que tudo indica, marca um ponto de virada na carreira de uma das artistas mais camaleônicas do pop contemporâneo. Se antes Miley Cyrus era sinônimo de reinvenções provocativas, agora ela se prepara para um mergulho mais profundo — e talvez mais silencioso — em sua própria essência artística.