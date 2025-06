Chico Buarque deixa hospital com saúde renovada após cirurgia - (crédito: TMJBrazil)

Chico Buarque já pode voltar a ouvir os aplausos ao vivo ainda que, por ora, seja melhor que eles fiquem só no imaginário.

O cantor, compositor e escritor de 80 anos recebeu alta hospitalar na manhã desta quinta-feira, dia 5, após ter sido submetido a uma cirurgia no crânio para tratar um quadro de Hidrocefalia de Pressão Normal (HPN).

O procedimento foi realizado com sucesso no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro, e o artista já se recupera em casa, segundo confirmou sua assessoria à CNN.

Para quem não sabe, a hidrocefalia de pressão normal é uma condição que provoca o acúmulo excessivo de líquido no cérebro, podendo afetar a memória, o equilíbrio e até a locomoção sintomas que exigem atenção redobrada, especialmente em pacientes idosos.

A intervenção cirúrgica visa justamente aliviar essa pressão e restaurar a qualidade de vida, e Chico, felizmente, atravessou o processo com a dignidade e a força que sempre lhe foram características.

O detalhe curioso, e que revela a energia quase sobrenatural desse ícone da música brasileira, é que Chico fez uma aparição surpresa no palco dois dias antes da cirurgia. O encontro foi no show de seu amigo Gilberto Gil, outro octogenário ilustre, no Rio de Janeiro.

Entre canções e sorrisos, ninguém poderia imaginar que aquele artista, sereno e afinado, estava às vésperas de um procedimento cirúrgico tão delicado.

Chico Buarque: O carinho de fãs e colegas não faltou

Desde que a notícia da cirurgia veio à tona, as redes sociais foram inundadas de mensagens de apoio e admiração ao artista. Figuras como a atriz Drica Moraes, a cantora Daniela Mercury e o cineasta Kleber Mendonça Filho expressaram seu carinho e votos de pronta recuperação. Afinal, Chico Buarque não é apenas um artista; ele é um patrimônio afetivo do país, desses que atravessam gerações e fronteiras com sua poesia e sua música.

Curiosamente, Chico não está sozinho nesse diagnóstico: o cantor norte-americano Billy Joel também revelou recentemente sofrer de hidrocefalia, o que o levou a cancelar algumas apresentações.

Mostra de que nem mesmo os gigantes da música estão imunes às surpresas da saúde.

Agora, com a alta hospitalar, os fãs podem respirar aliviados. Chico Buarque está de volta ao aconchego de casa, pronto para retomar sua rotina com a serenidade que sempre o acompanhou quem sabe, já rascunhando novos versos ou melodias. Sua trajetória continua sendo um exemplo não só de talento, mas de resiliência.

Em um tempo em que tantos artistas preferem o recesso, Chico segue em cena, agora como exemplo também de superação. Longa vida ao mestre!