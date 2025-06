Luan Pereira confirma fim do noivado e rebate versão de Maria Eduarda

O sertanejo Luan Pereira, de 21 anos, abriu o coração ao público nesta quinta-feira ao confirmar, com um tom emotivo, o fim de seu noivado com a influenciadora Maria Eduarda Corrêa.

O anúncio veio logo após a jovem relatar nas redes sociais que foi surpreendida com o rompimento, alegando que, ao acordar, já estava bloqueada por Luan e soube do fim pelo celular. O episódio, que expôs as fragilidades do relacionamento, rapidamente se tornou assunto entre fãs e curiosos.

Em resposta, o cantor publicou um vídeo onde rebateu a ideia de que o término tenha sido impulsivo ou repentino. Segundo ele, a decisão foi amadurecida após inúmeras tentativas de salvar a relação, sempre com base no diálogo e, principalmente, na fé.

“Ela e a família sabem bem que, no desespero, recorri a eles, orando e pedindo ajuda para que ela também se ajudasse”, disse, em tom comovido.

Luan reforçou que buscou mudar e evoluir dentro da relação, sempre atento às necessidades e pedidos de Maria Eduarda. Contudo, apesar das tentativas, o casal não conseguiu manter a sintonia necessária.

“Eu nunca a obriguei a viver minha vida. Ela dizia que éramos noivos e que construiríamos uma vida juntos, mas eu precisava ver que nossas ideias estavam alinhadas”, desabafou o artista.

O cantor, que a pediu em casamento de maneira pública e romântica durante um show de Réveillon, lembrou com carinho do momento, mas reconheceu que o relacionamento entrou em crise há algum tempo, mesmo com o amor que sentia.

A oficialização do namoro havia ocorrido poucos meses antes, em agosto de 2024, com um pedido igualmente cinematográfico: Maria Eduarda, montada a cavalo, foi surpreendida pela proposta.

Apesar de ter declarado que respeita a maneira como Maria Eduarda se defendeu publicamente, Luan demonstrou certa perplexidade em relação ao conteúdo das postagens da ex-noiva. Para ele, a motivação dela foi, sobretudo, proteger-se dos ataques e julgamentos nas redes. “Acredito que ela quis se defender do jeito dela. E eu respeito isso. Só não entendo porque ela disse não saber o motivo, sendo que já tínhamos conversado”, comentou.

O sertanejo também negou com veemência que o estopim da separação tenha sido uma festa do pijama frequentada por Maria Eduarda, como ela sugeriu em suas publicações. Ele explicou que sempre apoiou o convívio dela com amigos e que o incômodo surgiu quando, após um longo período afastados, ela esteve em sua cidade natal e sequer passou por sua casa para uma conversa ou um abraço.

“Estávamos em crise, eu queria vê-la, conversar, resolver, mas ela preferiu não ir. E isso acabou empurrando quem já estava à beira do precipício”, relatou, com um misto de frustração e tristeza.

Luan Pereira: Uma história marcada por intensidade e aprendizados

O relacionamento de Luan e Maria Eduarda ganhou os holofotes não apenas pelo status de celebridades, mas também pelas demonstrações públicas de afeto e compromisso. O pedido de casamento feito sob uma queima de fogos, em pleno palco e diante de uma multidão, parecia selar uma história de conto de fadas. Entretanto, os bastidores mostraram que, como em qualquer relação, existem desafios que o glamour não consegue esconder.

Em recente entrevista, o cantor já havia revelado sua visão sobre sucesso, afirmando que, para ele, a realização verdadeira está em ter uma vida leve e em paz.

“O sucesso é você ter as coisas que vão te agregar, não as que vão te consumir”, afirmou, antecipando, talvez sem perceber, a necessidade de escolher a serenidade em detrimento de um relacionamento que, mesmo com amor, já pesava mais do que edificava.

Assim, entre shows, fãs e declarações públicas, Luan Pereira encerra um ciclo importante de sua vida, mostrando que, por trás do palco, há um jovem de 21 anos lidando, como qualquer um, com as dores e aprendizados do amor.