Luísa Sonza leva seu “Escândalo Íntimo” aos Estados Unidos

Luísa Sonza não para. A cantora gaúcha, que já conquistou o Brasil e boa parte da cena musical lusófona, agora se aventura pela primeira vez em uma turnê solo pelos Estados Unidos.

A estreia aconteceu em grande estilo na última quarta-feira, na tradicional casa de shows Echoplex, em Los Angeles, Califórnia.

De acordo com o portal Popline, o espetáculo marca a estreia internacional da turnê “Escândalo Íntimo”, baseada no terceiro álbum de estúdio da artista, lançado em 2023.

Não por acaso, o repertório privilegia as faixas desse disco que consolidou ainda mais a personalidade artística de Luísa, misturando pop, funk, baladas confessionais e experimentações sonoras que passeiam por diferentes idiomas.

A escolha do Echoplex como ponto de partida não foi aleatória. Com capacidade para 780 pessoas, o espaço proporciona uma atmosfera intimista, mas pulsante, que combina perfeitamente com a proposta da turnê.

O sucesso foi tamanho que, originalmente, o primeiro show estava agendado apenas para o dia 7 de julho, mas, com os ingressos rapidamente esgotados, Luísa decidiu abrir uma apresentação extra no dia 4.

Entre os grandes momentos do show, destacam-se os sucessos incontornáveis como “Chico” e as duas versões de “penhasco”, que ganharam arranjos especiais para a ocasião.

Além disso, Luísa fez questão de incluir faixas em inglês e espanhol, ou com trechos nesses idiomas, como “La muerte”, “A dona aranha” e “ANACONDA”, mostrando sua versatilidade vocal e sua disposição de dialogar com públicos diversos.

Luísa Sonza: A expansão internacional de uma estrela pop brasileira

O entusiasmo de Luísa com esta nova fase de sua carreira ficou evidente nas redes sociais, onde, dias antes da estreia, ela compartilhou registros de ensaios intensos ao lado de sua banda e de seu ballet. A artista também revelou sua alegria com a necessidade de remanejar apresentações para casas maiores e de abrir novas datas, tamanha a procura.

Ao todo, Luísa Sonza realizará nove shows em solo norte-americano, sendo que, após a estreia, restam ainda oito apresentações para completar essa turnê histórica.

O feito não é apenas simbólico, mas também estratégico: marca a inserção da cantora em um mercado global competitivo, que nos últimos anos tem mostrado crescente interesse por artistas latino-americanos, especialmente aqueles capazes de transitar entre gêneros e idiomas, como é o caso dela.

Com a mesma energia que apresentou nos palcos brasileiros, incluindo festivais de peso como The Town e Rock in Rio, tanto na edição carioca quanto em Lisboa, Luísa agora desafia-se diante de novas plateias. A setlist, que inclui hits como “BRABA”, “MULHER DO ANO”, “TOMA” e “Campo de Morango”, é um reflexo da maturidade artística que ela vem conquistando, equilibrando letras provocativas, confissões emocionais e momentos de pura celebração.

Luísa Sonza se coloca, portanto, como um dos principais nomes da nova geração do pop brasileiro a buscar um lugar no cenário internacional. Se depender da entrega e da intensidade vistas nesta estreia em Los Angeles, o “Escândalo Íntimo” vai ecoar por muito tempo, para além das fronteiras que antes limitavam a trajetória da artista.