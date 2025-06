BLACKPINK prepara retorno aos palcos com novo álbum

Após um período focadas em projetos solo, as integrantes do BLACKPINK estão prontas para mais um capítulo de sua trajetória em grupo.

Lisa, uma das estrelas do quarteto de K-pop, confirmou em entrevista à revista Variety que um novo álbum está oficialmente nos planos e a produção já começou.

“Na verdade, estávamos no estúdio há alguns dias”, contou a cantora tailandesa, visivelmente empolgada com o reencontro criativo com Jennie, Rosé e Jisoo.

“Estamos todos super animadas para voltar a nos reunir e sair em turnê. Sentimos muita falta dos Blinks. Mal podemos esperar para vê-los.”

Apesar de manter o mistério sobre datas e detalhes do lançamento, Lisa fez questão de garantir que a espera não será longa.

“Vocês precisam ter paciência. Vai acontecer em breve, eu prometo. Já estava na hora.”

A declaração reacendeu os rumores e a euforia entre os fãs, que acompanham ansiosamente cada passo do grupo desde o lançamento do single The Girls, em 2023 — a última faixa oficial do BLACKPINK até o momento.

BLACKPINK: Carreiras solo em alta antes do novo ciclo em grupo

Desde o lançamento do segundo álbum de estúdio Born Pink, em 2022, as integrantes mergulharam em projetos individuais que alcançaram repercussão global. Rosé abriu alas com seu álbum Rosie, que conquistou o terceiro lugar na cobiçada Billboard 200.

Jisoo seguiu com Amortage, lançado em fevereiro, e Lisa e Jennie completaram a sequência com seus trabalhos autorais Alter Ago e Ruby, respectivamente.

O sucesso solo das integrantes só reforçou a força do BLACKPINK como grupo e individualmente. Agora, com as agendas finalmente alinhadas, elas se preparam para escrever um novo capítulo juntas.

Além do álbum, o grupo também anunciou sua quarta turnê mundial, com estreia marcada para o dia 5 de julho em Seul, na Coreia do Sul. A agenda inclui passagens por cidades importantes da América do Norte, como Nova York, Chicago, Toronto e Califórnia, além de apresentações na Europa. A turnê se encerrará em janeiro de 2026 com dois shows em Tóquio, no Japão.

A expectativa dos fãs não é à toa. O BLACKPINK tem se consolidado como um dos maiores fenômenos da música pop global. E, se depender do entusiasmo de Lisa e suas colegas, o retorno será à altura da espera.

Música nova, shows ao redor do mundo e o brilho inconfundível de quatro artistas que, juntas, redefiniram o pop asiático. A contagem regressiva já começou.