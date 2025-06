Jessie J encara biópsias e segue nos palcos

Jessie J mostrou mais uma vez que o palco é seu lugar de força. Em abril, a artista britânica se apresentou no tradicional clube de jazz Ronnie Scott’s, em Londres, mesmo após ter passado por cinco biópsias de mama na noite anterior.

A revelação veio esta semana, em uma publicação sincera no Instagram, logo após tornar público o diagnóstico de câncer de mama em estágio inicial.

“Estava com um pouco de desconforto, mas tão empolgada para cantar que não queria cancelar”, escreveu Jessie na legenda de um vídeo onde aparece fazendo piadas e interagindo com o público. A cena ganha uma nova dimensão à luz da notícia, e o olhar atento percebe os sinais de tensão por trás do carisma habitual.

No palco, Jessie ri, brinca com os espectadores e até faz piada sobre o próprio corpo, mencionando seus “enormes peitos perfeitos” com irreverência.

Porém, ao revisitar a gravação, ela confessou que estava travando uma batalha silenciosa para manter o diagnóstico em segredo. “Quanto mais assisto, mais percebo meu cérebro tentando esconder tudo. Rindo e fazendo piadas em momentos difíceis. Eu”, escreveu, em uma confissão que mistura vulnerabilidade e força.

Jessie J: Diagnóstico precoce e cirurgia a caminho

A notícia sobre o câncer veio a público dias antes de sua participação no festival Capital FM Summertime Ball, agendado para 15 de junho. Jessie usou suas redes sociais para comunicar diretamente aos fãs que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial e que fará cirurgia após sua apresentação.

“Câncer é horrível de qualquer forma, mas estou me agarrando à palavra ‘precoce’”, disse, destacando que já vinha realizando exames desde que notou algo diferente. A artista não escondeu a dificuldade do momento, mas optou por enfrentá-lo com leveza e otimismo, características que sempre marcaram sua carreira.

Em tom bem-humorado, ela brincou com a situação:

“É uma maneira bem dramática de fazer uma cirurgia nos seios… Voltarei com peitos enormes e mais música”. Na mesma legenda, Jessie ainda provocou os seguidores: “Também não tenho seios enormes. Ou será que tenho? Preciso parar de brincar”.

Mais do que uma piada, suas palavras soam como um recado direto ao câncer: ela não vai perder o riso, nem a música. Jessie J tem lidado com o diagnóstico da maneira que melhor conhece com arte, coragem e a dose certa de irreverência.

No palco ou fora dele, sua voz segue firme, agora ecoando também como um lembrete de que vulnerabilidade não exclui força.