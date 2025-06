Benny Blanco esclarece rumores sobre casamento com Selena Gomez

Os fãs de Selena Gomez e Benny Blanco foram pegos de surpresa recentemente após Ed Sheeran, amigo próximo do casal, afirmar em uma entrevista que já havia sido convidado para o casamento dos dois. A revelação aconteceu durante a participação de Sheeran no popular quadro Lie Detector, da Vanity Fair, no mês passado.

Naturalmente, a declaração fez com que muitos acreditassem que as núpcias estavam mais próximas do que nunca.

Mas Benny Blanco decidiu colocar um ponto final nos boatos ao menos por enquanto. Durante uma participação no programa Today, transmitido na Austrália nesta quarta-feira, o produtor musical esclareceu a situação de maneira bem-humorada e direta:

“Eu simplesmente disse a ele: ‘Vou me casar e você vai ao casamento’. Acho que os jornais tiram tudo do contexto”.

Com essa frase, Blanco fez questão de mostrar que, embora haja planos concretos para oficializar a união, a data ainda não foi definida. O convite feito a Sheeran, segundo ele, foi mais uma expressão carinhosa entre amigos do que uma convocação formal.

“Eventualmente, Ed irá ao nosso casamento quando tivermos um, mas, infelizmente, ainda não agendamos um”, reforçou o produtor, garantindo que o enlace acontecerá, mas pedindo paciência aos fãs e à imprensa.

Benny Blanco e Selena Gomez: Entre discos, colaborações e o futuro altar

Benny e Selena ficaram noivos em dezembro, após cerca de 18 meses de relacionamento. Desde então, o casal tem aparecido frequentemente em eventos e entrevistas, sempre demonstrando cumplicidade e afeto, mas evitando alimentar expectativas sobre o casamento. Eles explicam que o motivo é simples: a agenda atribulada e o foco na carreira musical.

Prova disso foi o lançamento recente do álbum colaborativo I Said I Love You First, apresentado ao público em março. O projeto, que mistura baladas românticas e faixas mais experimentais, foi apontado pelos dois como o principal foco nos últimos meses, deixando os preparativos do casamento em segundo plano.

“Estamos completamente imersos na música, o planejamento do casamento virá no momento certo”, disse Selena em entrevista recente.

A amizade entre Benny e Ed Sheeran também tem uma longa história de cumplicidade e colaboração. Eles dividiram créditos em alguns dos maiores sucessos da última década, incluindo faixas dos álbuns Multiply e Divide, além de coescreverem a icônica “Love Yourself”, de Justin Bieber. Como se não bastasse, Benny foi um dos convidados presentes no casamento de Sheeran com Cherry Seaborn, realizado de forma discreta em janeiro de 2019.

Não é surpresa, portanto, que Sheeran tenha recebido um convite ainda que informal para a futura cerimônia de Benny e Selena. O gesto reforça não só a amizade entre eles, mas também o tom descontraído com que o casal está encarando os preparativos.

Enquanto o mundo especula sobre vestidos, datas e locais, Benny e Selena seguem firmes, vivendo o presente e investindo na carreira, com a tranquilidade de quem sabe que o amor, assim como a boa música, não se apressa.