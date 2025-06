Ed Sheeran lança ‘Sapphire’ e anuncia álbum ousado e turnê global

Ed Sheeran está pronto para surpreender mais uma vez. O cantor britânico, conhecido por seu violão e melodias românticas que conquistaram o mundo, acaba de anunciar oficialmente o lançamento de seu novo single, “Sapphire”, que chega às plataformas nesta quarta-feira, dia 5 de junho de 2025.

A música não apenas marca o início de um novo ciclo criativo, como também inaugura uma fase completamente diferente na trajetória do artista, que deixa para trás sua icônica série de álbuns “Mathematics” e abre caminho para seu próximo disco, batizado simplesmente de Play. O lançamento do álbum está previsto para 12 de setembro deste ano.

“Sapphire” soa como uma declaração artística de Sheeran, que escolheu colorir sua tradicional estética folk-pop com uma tapeçaria vibrante de sons interculturais. A faixa é marcada por uma percussão intricada inspirada no sul da Ásia, linhas melódicas que evocam o calor do verão e uma parceria marcante com o lendário cantor indiano Arijit Singh, responsável pelos backing vocals.

A produção ficou a cargo de um trio estelar: Ilya Salmanzadeh, Johnny McDaid e Savan Kotecha, nomes que adicionam ainda mais brilho a essa nova era do músico.

Em entrevista recente, Sheeran revelou que “Sapphire” foi a primeira música que compôs para Play, e que ela foi fundamental para definir o tom e a direção do novo projeto. O entusiasmo foi tanto que ele decidiu finalizar as gravações na efervescente cidade de Goa, cercado por alguns dos músicos mais respeitados da Índia.

E como se não bastasse, o cantor também revelou que há uma versão completa da canção cantada em punjabi, com ainda mais vocais de Arijit Singh, que será lançada nas próximas semanas. Segundo Sheeran, esta é sua faixa favorita do álbum e não é difícil entender o motivo.

Ed Sheeran: Clipe cinematográfico e planos de turnê grandiosos

O lançamento de “Sapphire” chega acompanhado de um videoclipe que é, por si só, uma celebração visual da diversidade cultural que inspira o novo trabalho. Dirigido por Liam Pethick, o vídeo começa com Sheeran cantando suavemente ao amanhecer, em um terraço com vista para a cidade, e se desdobra numa viagem vibrante por paisagens indianas.

Entre praias serenas, mercados efervescentes e corredores de estúdios de Bollywood, o clipe ainda reserva participações especiais, incluindo o astro Shah Rukh Khan e, claro, Arijit Singh, que aparece ao lado de Sheeran em sessões de estúdio e até em um passeio de moto pelas ruas locais. A cereja do bolo é uma visita à escola de música de AR Rahman, símbolo maior da excelência musical indiana.

Mas Sheeran não pretende apenas lançar músicas: ele quer celebrá-las ao vivo. O cantor confirmou três apresentações esgotadas na icônica Portman Road, em sua cidade natal, Ipswich, com início em 11 de julho.

Os shows terão participações de nomes como Tori Kelly, James Blunt e Maisie Peters, além de Myles Smith, Busted e Dylan. Esta será a primeira vez que Sheeran sobe ao palco como atração principal no Reino Unido desde 2023, e a ocasião promete ser especial: o repertório incluirá as inéditas de Play e, claro, os clássicos que o transformaram em um dos artistas mais ouvidos do planeta.

Como gesto solidário, £1 de cada ingresso será destinado ao Live Trust, instituição criada recentemente para apoiar artistas e músicos em início de carreira. Assim, Ed Sheeran inaugura não só uma nova fase em sua trajetória, mas também reforça seu compromisso com a música como ferramenta de transformação cultural e social.

O mundo, mais uma vez, ouve com atenção.