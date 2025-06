Miley Cyrus surpreende fãs com nova balada em NY

Miley Cyrus sabe exatamente como criar momentos que marcam e no último sábado, em um evento privado em Nova York, ela fez isso de novo.

Em uma noite que misturava alta moda, memórias e vulnerabilidade, a artista estreou “More To Lose”, uma balada inédita e cheia de emoção, extraída de seu próximo álbum visual, Something Beautiful, com lançamento marcado para o fim de maio.

O show aconteceu em um seleto evento pré-Met Gala, cercado por convidados de prestígio e, segundo a própria Miley, também por alguns rostos familiares demais. “Tenho muitas pessoas que conheço e amo há muito tempo nesta sala.

Até alguns ex”, disse com um sorriso, arrancando risadas da plateia antes de mergulhar na performance.

A música, que fala sobre o fim de uma relação quando ainda resta afeto, carrega versos como “Oh, eu ficarei quando o êxtase estiver longe / E rezo para que ele volte”. Em outro trecho, ela canta:

“Eu sabia que um dia teríamos que escolher / Eu pensei que tínhamos mais a perder.” Um retrato melódico do que poderia ser um adeus amoroso ou talvez um reencontro com suas próprias cicatrizes.

Embora não se saiba ao certo quais ex-namorados estavam na plateia, a lista de nomes conhecidos que já passaram pela vida da cantora inclui Liam Hemsworth, Cody Simpson, Nick Jonas e Stella Maxwell. Independentemente da presença física, a música soou como um acerto de contas elegante — e com trilha sonora à altura.

Miley Cyrus: Uma ópera pop visual e conceitual

Something Beautiful é mais do que um álbum é um projeto visual ambicioso. Com estreia marcada para 30 de maio, ele virá acompanhado de um filme, que será exibido no Festival de Cinema de Tribeca, em junho. Ao todo, serão 13 faixas inéditas, cada uma com seu respectivo vídeo, formando o que a equipe de Miley descreve como uma “ópera pop única”.

Até agora, o público já teve acesso a duas músicas do projeto: a faixa-título Something Beautiful e End of the World. Ambas reforçam a estética sofisticada e introspectiva dessa nova fase da cantora.

Miley divide a produção executiva do projeto com Shawn Everett, e parece determinada a ir além dos limites convencionais da indústria musical.

Inspirada em The Wall, do Pink Floyd, Miley descreve o álbum como um “disco curativo”. Em entrevista à Harper’s Bazaar, ela revelou sua intenção: “Queria fazer The Wall, mas com um guarda-roupa melhor, mais glamouroso e cheio de cultura pop”.

Ela se define como um “psicodélico humano” e deseja que sua música atue como uma frequência capaz de transformar estados de espírito sem doutrinar, apenas provocar sentimentos.

Com Something Beautiful, Miley Cyrus segue se reinventando. E se o que vimos nesse evento íntimo for um prenúncio, há muito mais do que glamour e nostalgia a caminho. Há profundidade. E, talvez, uma catarse sonora.