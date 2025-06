Guns N’ Roses confirma show em Brasília em novembro

Preparem os corações e os ouvidos: o Guns N’ Roses está de volta ao Brasil e a cidade de Brasília foi escalada para uma das noites mais aguardadas do ano.

A banda liderada por Axl Rose, Slash e Duff McKagan, agora acompanhada por Isaac Carpenter na bateria, confirmou uma apresentação explosiva na Arena BRB Mané Garrincha, marcada para o dia 2 de novembro de 2025.

A notícia foi divulgada nesta sexta-feira, e os brasilienses já têm um motivo para começar a contagem regressiva. O show integra a nova turnê mundial da banda, que atende pelo nome provocativo de Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things um título que resume bem a jornada imprevisível do grupo.

Os ingressos estarão disponíveis em pré-venda exclusiva para membros do fã-clube a partir de 9 de junho, às 10h, no site oficial da Eventim. Para o público geral, a venda se inicia no dia 10 de junho, no mesmo horário e canal.

Os preços variam entre R$ 350 e R$ 1.200, dependendo do setor, com opções de meia-entrada e ingresso social. A classificação etária é de 14 anos.

Além da capital federal, a turnê também vai passar por outras quatro cidades brasileiras nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

É mais uma chance de ver de perto uma das maiores bandas de rock da história em plena forma e com o volume no máximo.

Guns N’ Roses: Três décadas de hinos e atitude no palco

Fundado nos anos 80, o Guns N’ Roses não é apenas uma banda. É um marco. Desde o lançamento do álbum Appetite for Destruction em 1987, o grupo norte-americano entrou de vez para o panteão do rock.

O disco de estreia, que conta com clássicos como Welcome to the Jungle e Sweet Child O’ Mine, não só recebeu certificado de diamante nos Estados Unidos, como também se tornou o álbum de estreia mais vendido da história do país.

Ao longo dos anos, a banda acumulou outros marcos sonoros como os álbuns gêmeos Use Your Illusion I e II, que tomaram de assalto o topo das paradas em 1991. De lá para cá, vieram também G N’ R Lies, The Spaghetti Incident?, Chinese Democracy e uma compilação de sucessos que atravessaram gerações. Ao todo, mais de 100 milhões de discos foram vendidos no mundo todo.

Mesmo com as idas e vindas típicas do rock, o Guns segue firme, atraindo fãs de todas as idades. A energia de Axl no palco, a guitarra de Slash que parece falar por si, e a coesão sonora do grupo continuam sendo um espetáculo à parte.

Com Brasília no roteiro e os ingressos prestes a voar, o conselho é simples: se você cresceu ouvindo o som pesado e nostálgico dessa banda lendária, talvez seja hora de reviver esse espírito. E se você ainda não viu o Guns ao vivo, esta pode ser a oportunidade perfeita para entender por que eles continuam sendo gigantes.