A preocupação de Miley Cyrus com Sabrina Carpenter

Apesar de pertencerem a gerações diferentes do Disney Channel, Miley Cyrus e Sabrina Carpenter compartilham um elo profundo por meio da música e da experiência no estrelato jovem. Em recente entrevista ao The New York Times, Miley demonstrou empatia e apreensão com a intensa rotina de Sabrina, que vem enfrentando uma maratona de compromissos após o sucesso estrondoso do hit “Espresso”.

Divulgando seu novo álbum Something Beautiful, lançado no último dia 30, Miley abriu o coração ao falar sobre a cantora de Short N’ Sweet, exaltando o talento de Sabrina, mas também expressando preocupação com sua saúde mental e física. “Já encontrei a Sabrina algumas vezes, e sempre que a vejo fico com vontade de perguntar se ela está bem”, revelou. “Ela faz um show na Irlanda, no outro dia está no Kansas… Não sei como isso pode ser fisicamente possível.”

A artista de “Flowers”, que optou por não sair em turnê extensa após o lançamento de Endless Summer Vacation (2023), relembrou como as extenuantes rotinas da indústria podem impactar a saúde de quem está no centro dos holofotes. “Já estive nesse lugar, sei o quanto pode ser desgastante. Não quero ver ninguém passando por isso”, desabafou.

Desde que decidiu desacelerar, Miley vem reavaliando a forma como se apresenta ao público. Ao invés de longas turnês, ela opta por shows pontuais, com estruturas mais íntimas e menos exigência física. A decisão reflete uma mudança de mentalidade que ela também gostaria de ver normalizada no cenário pop atual.

A revelação de Miley Cyrus sobre ‘Hannah Montana’

Após anos de espera, Miley Cyrus finalmente conquistou os direitos sobre a discografia de Hannah Montana, série que a lançou ao estrelato. A revelação foi feita pela própria artista durante entrevista ao podcast Every Single Album, divulgada nesta quarta-feira (4). A série da Disney, exibida entre 2006 e 2011, teve quatro temporadas e rendeu milhões à companhia, mas a cantora não detinha nenhum controle sobre as músicas interpretadas por sua personagem — até agora.

Segundo Miley, o reconhecimento como uma “Lenda da Disney” em 2023 foi o que abriu caminho para essa mudança. “Depois que deixei a Disney, eu não tinha permissão para cantar nenhuma música da Hannah Montana. Não é como se eu quisesse cantar ‘The Best of Both Worlds’ entre ‘We Can’t Stop’ e ‘Wrecking Ball’, realmente não faria sentido. Mas ainda assim era triste saber que aquelas músicas tinham a minha voz, meu rosto, e eu não podia cantá-las. Mas depois de ser nomeada uma Lenda da Disney, me deram permissão para cantar essas músicas no futuro, o que é bem legal”, compartilhou.

Apesar do fim da série há mais de uma década, o impacto da personagem segue vivo. No Spotify, o perfil oficial de Hannah Montana ainda reúne cerca de 4,5 milhões de ouvintes mensais. Além dos quatro álbuns principais, a trilha sonora da série também ganhou versões remixadas e até uma turnê mundial, em que Miley subia ao palco com a icônica peruca loira da personagem.