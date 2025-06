A playlist de Britney Spears com o melhor do pop - (crédito: TMJBrazil)

Britney Spears está de volta aos holofotes da moda e da música. Em uma parceria surpreendente com a grife Balenciaga, a princesa do pop apresentou uma nova coleção exclusiva — e, para celebrar o lançamento, preparou uma playlist com 53 faixas que percorrem a essência do pop ao longo das décadas.

A seleção começa com um tributo à própria trajetória de Britney, com hits como “Oops!… I Did It Again”, “Gimme More” e “Me Against the Music”, marcando o início de uma viagem sonora que rapidamente se expande para além de sua própria discografia. A lista reúne desde ícones como Whitney Houston, Madonna, Prince, Alanis Morissette e Mariah Carey, até lendas como The Rolling Stones, Michael Jackson, Cher, Elton John, George Michael e Otis Redding.

Britney também abriu espaço para colegas de geração, incluindo Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga, Bruno Mars, Adele e Paris Hilton. Representando os nomes mais recentes do pop global, artistas como Ariana Grande, Billie Eilish, Dua Lipa, Selena Gomez, Tate McRae, Lorde, Troye Sivan, Kim Petras e Lana Del Rey marcam presença, mostrando que Britney segue atenta ao cenário contemporâneo.

A novidade não passou despercebida por Paris Hilton, que, durante uma visita à Cidade do México para divulgar sua nova fragrância, foi questionada sobre o estado emocional da amiga. Paris revelou que as duas mantêm contato frequente e que Britney está passando uma fase especialmente feliz.

“Ela está em Los Cabos, ama o México, diz que é o lugar onde mais se sente em paz. Fiquei muito feliz em ouvir isso dela. O mundo tem sorte de tê-la. Britney é única, doce, um verdadeiro anjo”, disse a empresária, emocionada.