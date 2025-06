O que Joe Jonas disse sobre um possível ‘Camp Rock 3’

Após anos de especulação, os fãs da franquia Camp Rock receberam um novo motivo para manter viva a esperança de um terceiro filme. Durante uma entrevista ao podcast “Mythical Kitchen”, Joe Jonas — que interpretou Shane Gray nos longas originais da Disney — falou pela primeira vez sobre a possibilidade de retornar ao papel. Ao ser questionado diretamente sobre a existência de Camp Rock 3, o artista não confirmou nem negou, limitando-se a dizer: “Não posso confirmar, nem negar.”

A resposta ambígua foi suficiente para movimentar as redes sociais e reacender os boatos em torno da sequência, aguardada desde 2010, quando Camp Rock 2: The Final Jam foi lançado. A fala de Joe reforça os rumores que ganharam força nos últimos meses, especialmente após um evento dos Jonas Brothers realizado em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Na ocasião, Kevin Jonas chegou a brincar com o público, levantando ainda mais suspeitas sobre um possível novo capítulo da saga musical.

Outro fator que contribui para o clima de expectativa é a movimentação nos bastidores do Disney+. Informações não confirmadas sugerem que a plataforma estaria desenvolvendo o projeto com roteiro de Eydie Faye, conhecida por seu trabalho na série Fuller House. A ideia seria adaptar a narrativa para apresentar Camp Rock a uma nova geração, mantendo o tom musical que conquistou o público adolescente dos anos 2000.

Entre os nomes cotados para retornar, está o de Demi Lovato, que protagonizou os dois primeiros filmes ao lado de Joe Jonas. Embora os dois tenham tido um relacionamento conturbado após o término do namoro iniciado durante as filmagens, recentemente houve uma interação entre eles nas redes sociais que reacendeu as especulações. Fãs mais atentos viram no gesto uma possível sinalização de reconciliação artística — ou, quem sabe, até algo mais.