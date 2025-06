Gloria Pires tem condenação confirmada por unanimidade na Justiça do Trabalho

A 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro, sob a presidência da desembargadora Claudia Maria Sämy Pereira da Silva, manteve por unanimidade a condenação da atriz Glória Pires em uma ação trabalhista movida por uma ex-cozinheira que trabalhou em sua residência. A decisão de segunda instância, que mantem a sentença anterior, confirma a obrigação de pagamento de uma indenização superior a R$ 500 mil, decorrente de jornadas exaustivas, ausência de intervalos regulares e um acidente doméstico ocorrido durante o expediente.

Segundo informações exclusivas do colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, a defesa da artista tentou recorrer da sentença, solicitando a anulação do pagamento referente a horas extras, intervalo intrajornada e seus reflexos legais. No entanto, o recurso foi desconsiderado por um erro técnico: os valores obrigatórios para custas processuais e depósito recursal foram pagos por terceiros, e não pela própria reclamada, como determina a legislação. Diante disso, o tribunal considerou o recurso “deserto”, ou seja, inválido.

A ex-funcionária, Denise de Oliveira, relatou à Justiça que trabalhou por anos com jornadas superiores a 12 horas diárias, tendo apenas 30 minutos de pausa para refeição. Além disso, sofreu um acidente ao ser atingida por uma gaveta de congelador durante o expediente. A defesa da atriz chegou a oferecer cerca de R$ 35 mil em acordo, valor que foi recusado por estar muito abaixo do pleiteado.

Gloria Pires é condenada em mais de R$ 500 mil