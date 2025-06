A conexão profunda de KISU com o público brasileiro

Por Laís Seguin

Em junho, os fãs brasileiros de dramas coreanos terão um motivo a mais para comemorar. O cantor sul-coreano KISU volta ao Brasil para uma nova edição do K-DRAMA in Concert, que acontece entre os dias 11 e 22 de junho, passando por oito capitais brasileiras. No repertório, grandes trilhas sonoras de sucessos como Adorável Corredora, Beleza Verdadeira, Goblin, Pretendente Surpresa e Sorriso Real.

Mais do que um show, o evento é uma verdadeira celebração do universo dos K-dramas — e KISU promete emocionar o público também com músicas autorais inéditas no país. Os fãs que adquirirem ingressos especiais ainda poderão viver momentos únicos ao lado do artista, com benefícios como sessão de autógrafos, selfies, e até um abraço carinhoso após o espetáculo.

Em entrevista exclusiva, KISU compartilhou suas expectativas para o reencontro com o público brasileiro e refletiu sobre a conexão especial que sentiu desde sua primeira passagem pelo país. “Senti muito a cultura e a energia do Brasil ao ver a paixão e os aplausos dos fãs. Isso me fez perceber como a música brasileira também é tão positiva e cheia de energia”, revelou. Embora ainda esteja se familiarizando com artistas locais, ele afirma que tem aprendido bastante observando apresentações e a forma como os brasileiros se comunicam com o público nos palcos.

Fã declarado da cultura brasileira, KISU expressou o desejo de colaborar com artistas nacionais. “Acho a Anitta incrível — desde o visual até a música. Também gostaria de trabalhar com a Manu Bahtidão e a Simone Mendes, que cantaram ‘Daqui Pra Sempre’. Enquanto praticava a música, fiquei muito impressionado com as vozes delas. São encantadoras. Espero que possam ouvir a minha versão!”, disse o artista, que regravou a faixa recentemente.

Inspirado pelo carinho dos fãs e pelas paisagens brasileiras, KISU também revelou um plano ousado: “Gostaria de escrever uma música doce e cheia de emoção, com pontos turísticos do Brasil na letra. Com certeza quero trabalhar nisso!”

Ao falar sobre a estrutura do K-DRAMA in Concert, KISU explica que sua experiência no grupo 24K foi essencial para encarar os desafios do palco solo. “Eu tinha receio de que o público achasse as baladas monótonas, mas recebi tanto amor que fiquei muito feliz.” Agora, ele busca ir além da performance musical, apostando em espetáculos que contem histórias. “Quero fazer shows com começo, meio e fim bem definidos, que façam as pessoas rirem e chorarem — como se fosse um verdadeiro drama.”

Para KISU, a essência do seu trabalho está no amor. “O mais importante na minha identidade como artista é o amor. Quero que o show aqueça o coração das pessoas e torne o dia delas inesquecível. Esse é o meu objetivo e meu valor.”

Ele também compartilhou uma reflexão sincera sobre a vida artística: “Às vezes, os artistas coreanos podem ser muito sensíveis ou autocentrados. Mas ter alguém esperando por você, torcendo por você, é algo maravilhoso. Se você tiver um coração caloroso e der o seu melhor, o público vai sentir.”