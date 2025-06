A retomada do projeto engavetado de Madonna - (crédito: TMJBrazil)

Depois de mais de duas décadas guardado a sete chaves, um dos projetos mais misteriosos e aguardados da carreira de Madonna finalmente verá a luz do dia. A icônica artista anunciou o lançamento de Veronica Electronica, um álbum com versões inéditas de faixas do aclamado Ray of Light (1998), que chegará ao público em 25 de julho, tanto nas plataformas digitais quanto em uma edição especial em vinil prateado.

Idealizado no final dos anos 1990, o disco foi engavetado mesmo após ter sido finalizado, ofuscado pelo gigantesco sucesso de Ray of Light, que vendeu mais de 16 milhões de cópias e consolidou uma nova fase sonora e visual para Madonna, além de render quatro Grammys à artista. Agora, Veronica Electronica finalmente chega como parte do extenso relançamento de sua discografia pela Warner Music, viabilizado por um acordo firmado em 2021, que trouxe de volta o controle de seu catálogo à gravadora.

A primeira amostra do projeto, o remix de “Skin (The Collaboration Remix Edit)”, já está disponível desde o dia 5 de junho, dando um gostinho da sonoridade que permeia o material — marcada pela atmosfera eletrônica que dominou as pistas nos anos 90.

O novo álbum reúne sete remixes criados por grandes nomes da cena eletrônica daquela época, incluindo Peter Rauhofer, William Orbit, Sasha, BT e Victor Calderone. A tracklist também apresenta uma raridade: a demo original de “Gone, Gone, Gone”, música até então inédita, coproduzida por Rick Nowels durante as sessões de Ray of Light.

Segundo Madonna, Veronica Electronica representa mais do que uma coletânea de remixes — é o retrato de uma transformação pessoal e artística. Em suas redes sociais, a cantora revelou que o nome do projeto nasceu como um alter ego, criado em um período de autodescoberta. Foi também nessa época que ela se tornou mãe de sua primeira filha, Lourdes Maria, a quem carinhosamente chama de Lola.

Faixas de Veronica Electronica:

Lado A

“Drowned World/Substitute For Love” – BT & Sasha Bucklodge Ashram New Edit

“Ray Of Light” – Sasha Twilo Mix Edit

“Skin” – The Collaboration Remix Edit

“Nothing Really Matters” – Club 69 Speed Mix Meets The Dub

Lado B

“Sky Fits Heaven” – Victor Calderone Future New Edit

“Frozen” – Widescreen Mix and Drums

“The Power Of Good-Bye” – Fabien’s Good God Mix Edit

“Gone, Gone, Gone” – Original Demo Version