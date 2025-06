Por onde anda Tiago Iorc? Saiba os próximos planos do cantor

Durante sua passagem pelo Prêmio da Música Brasileira, realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro na última quarta-feira (4), Tiago Iorc compartilhou uma atualização sobre um de seus projetos mais aguardados: o álbum inteiramente em espanhol. Anunciado no início do ano, o disco agora só deve ser lançado em 2026. As informações são do Popline.

“Tá vindo, tá vindo. A gente já lançou a primeira música no início do ano. Tô produzindo ele há um ano e pouco. Tô no processo de esperar. Eu espero. Ele vem no ano que vem”, contou o cantor, que retomou a parceria com a gravadora Som Livre em 2022, mas firmou também um acordo com a Sony Music US Latin para este novo trabalho.

O projeto nasceu de um convite da Sony Latin, nos Estados Unidos, para adaptar canções originalmente em português para o espanhol. “Desde então, estou fazendo aulas de espanhol e tenho ido bastante a Miami, que é um centro latino vibrante. Lá, mais de 70% da população é latina, o que proporciona uma troca cultural riquíssima”, explicou Iorc em entrevistas anteriores.

O pontapé inicial do projeto foi dado com a versão em espanhol de “Amei Te Ver”, que contou com a participação da cantora porto-riquenha Kany García. Desde então, o artista tem explorado colaborações diversas, como as faixas “Delírio” com Arthur Hanlon e “Quase Um Segundo” ao lado de Xênia França.

Enquanto o novo álbum não chega, os fãs poderão ver Iorc em ação na turnê “Noite dos Namorados”, que estreia no próximo fim de semana e passará por seis cidades brasileiras. Embora o repertório não esteja totalmente definido, o cantor não descarta incluir uma prévia do trabalho em espanhol durante os shows. “Talvez, talvez”, disse, mantendo o mistério.

O álbum mais recente do cantor, Antes Que o Mundo Acabe, foi lançado há um ano e marcou uma fase de experimentação e parcerias. Agora, o próximo passo é expandir ainda mais seus horizontes linguísticos e musicais — mesmo que a espera dure mais um pouco.