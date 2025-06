O verso sem sentido de Benson Boone em ‘Mystical Magical’

Benson Boone tem conquistado espaço nas plataformas digitais com a faixa “Mystical Magical”, mas um detalhe curioso da canção chamou atenção dos fãs — e agora tem uma explicação direta do próprio artista. Em recente participação no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, o cantor confessou que um dos versos mais enigmáticos da música simplesmente… não faz sentido.

O trecho em questão — “moonbeam ice cream, taking off your blue jeans” (em tradução livre: “sorvete de raio de luar, tirando sua calça jeans”) — despertou reações mistas nas redes sociais. Apesar da sonoridade leve e poética, a frase deixou muitos ouvintes intrigados pela aparente falta de lógica.

Durante a entrevista, Boone foi transparente ao contar como a letra surgiu. “Estávamos presos em um bloqueio criativo. A melodia estava pronta, mas nenhuma letra vinha à cabeça”, explicou. Ele e o parceiro de composição, Jack LaFrantz, estavam exaustos e sem ideias. “O Jack soltou essa frase do nada e, depois de tanto tempo tentando, a gente simplesmente aceitou. Não fazia o menor sentido, mas parecia certo.”

Mesmo com essa liberdade lírica, o sucesso de “Mystical Magical” não foi afetado. A música já figura entre as 40 mais tocadas da Billboard Hot 100 e ocupa uma posição de destaque no ranking global da Billboard 200, refletindo seu bom desempenho em mais de 200 países.

Além de “Mystical Magical”, Boone prepara o terreno para o lançamento de seu novo álbum, American Heart, previsto para o dia 20 de junho. O projeto também contará com as faixas “Sorry I’m Here For Someone Else” e “Momma Song”, entre outras ainda não divulgadas.

Enquanto isso, a estratégia de divulgação segue intensa nas redes sociais, especialmente no TikTok, onde o cantor tem postado diversos vídeos com trechos da música. A ideia é clara: manter o engajamento alto até a estreia oficial do disco.

‘Momma Song’: a música de Benson Boone sobre a própria mãe

A sensibilidade e a emoção marcaram o mais recente lançamento de Benson Boone. O cantor e compositor norte-americano escolheu o mês das mães para revelar “Momma Song”, uma balada tocante em homenagem à figura materna que, segundo ele, sempre foi seu porto seguro. A música chegou às plataformas na última semana e tem emocionado fãs pela sinceridade e entrega presentes em cada verso.

A faixa inédita segue os passos de “Mystical Magical”, outro lançamento recente de Boone, e ambas integram o aguardado segundo álbum do artista, intitulado American Heart, com estreia marcada para o dia 20 de junho. O projeto promete mergulhar ainda mais fundo nas emoções e experiências pessoais que têm moldado a trajetória do jovem artista.

Boone, que vem ganhando notoriedade internacional, esteve no Brasil recentemente. Ele foi um dos destaques do Lollapalooza Brasil 2025, evento que agitou São Paulo no fim de março. Sua passagem pelo país reforçou o carinho do público brasileiro e ampliou ainda mais sua base de fãs por aqui.