A falta de divulgação de Miley Cyrus em ‘Endless Summer Vacation’

Após quase dois anos de silêncio sobre a discreta divulgação de seu álbum Endless Summer Vacation (2023), Miley Cyrus finalmente explicou o que motivou seu afastamento dos holofotes — mesmo em meio ao estrondoso sucesso de “Flowers”, single que dominou paradas e rendeu à artista seu primeiro Grammy.

A revelação aconteceu durante uma entrevista bem-humorada ao The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, exibido nesta quarta-feira (4) na TV norte-americana. Sem perder o bom humor, a cantora confessou que o título do álbum não foi uma simples escolha criativa: “Eu dei esse nome ao meu último disco de forma estratégica. Assim, eu poderia tirar férias e ainda parecer que fazia parte do conceito”, brincou. Na época, Miley limitou a divulgação do projeto a postagens nas redes sociais com imagens ensolaradas — muitas delas reutilizadas do encarte do álbum.

O sumiço, que irritou parte de sua base de fãs, virou tema de especulação entre o público e críticos. Agora, com uma nova fase iniciada com o lançamento de Something Beautiful (2025), a cantora deixou claro que estava consciente da repercussão, mas optou por seguir sua própria narrativa artística.

Em outro momento recente, durante conversa com Zane Lowe na Apple Music, Miley compartilhou detalhes de um diálogo inusitado com sua madrinha e ícone da música country, Dolly Parton. Segundo a artista, ela apresentou a inédita “Something Beautiful” no último Natal, mas recebeu uma reação inesperada: “Ela ouviu e perguntou: ‘Ok, mas você tem algum hit?’”. Em tom divertido, Miley contou que respondeu rapidamente: “Tenho sim, se chama ‘More To Lose’”, mesmo sem ter escrito a faixa até então.

Dolly, conhecida por seu estilo direto, também criticou a era Endless Summer Vacation. “Ela me disse: ‘Todo mundo quer saber para onde você está indo, e eu também. Só vejo você em fotos de biquíni. Mas o que vem depois disso?’”, relembra Miley. A conversa, segundo ela, ocorreu durante uma viagem de carro de 45 minutos até a casa da madrinha. “Não dava para escapar da lição”, completou, rindo.

A preocupação de Miley Cyrus com Sabrina Carpenter

Apesar de pertencerem a gerações diferentes do Disney Channel, Miley Cyrus e Sabrina Carpenter compartilham um elo profundo por meio da música e da experiência no estrelato jovem. Em recente entrevista ao The New York Times, Miley demonstrou empatia e apreensão com a intensa rotina de Sabrina, que vem enfrentando uma maratona de compromissos após o sucesso estrondoso do hit “Espresso”.

Divulgando seu novo álbum Something Beautiful, lançado no último dia 30, Miley abriu o coração ao falar sobre a cantora de Short N’ Sweet, exaltando o talento de Sabrina, mas também expressando preocupação com sua saúde mental e física. “Já encontrei a Sabrina algumas vezes, e sempre que a vejo fico com vontade de perguntar se ela está bem”, revelou. “Ela faz um show na Irlanda, no outro dia está no Kansas… Não sei como isso pode ser fisicamente possível.”

A artista de “Flowers”, que optou por não sair em turnê extensa após o lançamento de Endless Summer Vacation (2023), relembrou como as extenuantes rotinas da indústria podem impactar a saúde de quem está no centro dos holofotes. “Já estive nesse lugar, sei o quanto pode ser desgastante. Não quero ver ninguém passando por isso”, desabafou.

Desde que decidiu desacelerar, Miley vem reavaliando a forma como se apresenta ao público. Ao invés de longas turnês, ela opta por shows pontuais, com estruturas mais íntimas e menos exigência física. A decisão reflete uma mudança de mentalidade que ela também gostaria de ver normalizada no cenário pop atual.