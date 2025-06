A real inspiração para ‘Manchild’ de Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter abriu o coração ao compartilhar o processo por trás de seu novo single “Manchild”, lançado recentemente e já cercado por curiosidade e especulações sobre sua possível inspiração em um ex-namorado.

Em uma publicação feita no Instagram na última quinta-feira (5), a cantora de 26 anos, conhecida por hits como “Feather” e “Nonsense”, detalhou como a faixa nasceu de forma inesperada. Segundo ela, a composição surgiu em uma “terça-feira aleatória” ao lado dos renomados colaboradores Amy Allen e Jack Antonoff, pouco depois da finalização de seu sexto álbum de estúdio, Short n’ Sweet.

“Foi, sem dúvida, a melhor terça-feira aleatória da minha vida”, escreveu Sabrina, ao lado de imagens provocantes nos bastidores do videoclipe. Ela também revelou que a música acabou se tornando um retrato emocional de uma fase intensa e caótica de sua vida: os vinte e poucos anos.

“Escrever essa música foi um alívio e, ao mesmo tempo, hilário. Hoje, ela representa para mim uma cápsula do tempo — uma mistura agridoce dos momentos desconcertantes e deliciosos da vida adulta”, explicou a artista. “É como um revirar de olhos carinhoso, embalado em melodia, e tem o sabor de uma viagem de carro sem destino certo, no meio do verão. Por isso, quis lançá-la agora — pra você gritar com a cabeça pra fora da janela o verão inteiro.”

A canção, marcada por melodias alegres e letras afiadas, traz versos que contrastam doçura sonora com um tom sarcástico: “Homem-criança, por que você sempre vem correndo até mim? / F— minha vida, você não deixa uma mulher inocente em paz?” — uma abordagem que não passou despercebida pelos fãs, que reagiram com entusiasmo nas redes sociais. “Sabrina escreve diss melhores que rappers”, brincou um seguidor nos comentários.

Embora a cantora não tenha mencionado diretamente nenhum ex-parceiro, a música chegou em meio a especulações envolvendo Barry Keoghan, com quem Sabrina foi vista em encontros públicos a partir de dezembro de 2023. O casal chegou a ir junto ao Met Gala de 2024, mas se afastou nos meses seguintes, segundo fontes, para focar em suas respectivas carreiras.

Curiosamente, Keoghan também protagonizou o videoclipe de “Please Please Please”, lançado em 2024, reforçando os rumores de envolvimento entre os dois. Sabrina chegou a comentar, em entrevista à CBS Sunday Morning, que o escalou por acreditar que ele era o melhor ator disponível — e, claro, por estar literalmente ao lado dela naquele momento.

Sabrina também foi brevemente ligada a Shawn Mendes em 2023, embora ambos tenham negado publicamente qualquer relacionamento.

Essa nova fase da carreira de Sabrina representa não apenas uma evolução musical, mas também uma libertação criativa. Em entrevista recente à Vogue, a cantora relembrou seu antigo contrato com a Hollywood Records — gravadora da Disney — assinado quando tinha apenas 12 anos. “Definitivamente não cumpri todo meu contrato, graças a Deus”, afirmou. Durante seu período na gravadora, ela lançou quatro álbuns, encerrando a parceria com o Singular: Act II, em 2019. A virada veio em 2021, quando assinou com a Island Records e finalmente viu sua carreira deslanchar em escala global.