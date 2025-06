Mariah Carey estreia nova era no BET Awards

Mariah Carey provou mais uma vez por que seu nome está gravado com letras douradas na história da música.

Na noite desta segunda-feira, 9 de junho, a diva subiu ao palco do BET Awards 2025, realizado no Peacock Theater em Los Angeles, e entregou uma performance inédita de seu novo single, “Type Dangerous”, diante de uma plateia em êxtase.

A apresentação marcou o início oficial da divulgação de seu aguardado 16º álbum de estúdio, ainda provisoriamente intitulado “MC16”.

Em uma noite de celebração da cultura negra, Mariah brilhou com um espetáculo repleto de sofisticação, presença vocal marcante e convidados de peso. Anderson .Paak e o lendário Rakim dividiram o palco com a cantora em uma colaboração que mesclou o frescor da nova faixa com o peso da tradição do hip-hop.

A performance encerrou com um trecho surpresa de “It’s Like That”, transportando o público diretamente aos anos dourados da artista com um toque de nostalgia bem dosado.

Apesar de ser frequentemente lembrada como uma das maiores vozes da música pop contemporânea, Mariah Carey nunca havia sido reconhecida formalmente pelo BET Awards até agora.

Neste ano, a organização corrigiu essa lacuna histórica ao entregar à cantora o Ultimate Icon Award, prêmio concedido apenas a artistas com carreiras transformadoras e impacto duradouro na cultura afro-americana.

Desde sua criação, em 2001, o prêmio máximo da noite só havia sido entregue a três nomes: Janet Jackson, em 2015; Debra L. Lee, em 2018; e Tyler Perry, em 2019. Com a adição de Mariah, a lista se torna ainda mais poderosa e representativa. A escolha parece ter sido unânime entre os presentes, que ovacionaram a artista de pé.

A cerimônia também homenageou outros veteranos, como Jamie Foxx, Snoop Dogg e Kirk Franklin, mas foi Mariah quem arrebatou os holofotes com sua entrega vocal e presença de palco ainda intactas após mais de três décadas de carreira.

Mariah Carey: Brasil no radar e novos caminhos para MC16

A nova fase de Mariah Carey ainda está envolta em mistério, mas o público já começa a traçar os primeiros contornos do que pode vir por aí. Três dias após lançar o primeiro teaser de “MC16”, a cantora revelou o clipe oficial de “Type Dangerous” para esta sexta-feira, 13 de junho.

A movimentação marca um retorno estratégico ao cenário pop, com direito a nova estética visual, sonoridade atualizada e participações especiais que prometem reacender o interesse por sua discografia.

Os fãs brasileiros também têm motivo para comemorar. Mariah está confirmada como atração principal no festival The Town, em São Paulo, no dia 13 de setembro. É esperado que a artista traga para o público nacional as novidades de seu novo álbum, além de, claro, hits imortais como “We Belong Together” e “Fantasy”.

Se depender da energia entregue no palco do BET Awards, Mariah Carey está longe de desacelerar.

Em uma indústria marcada pela efemeridade, ela segue sendo uma artista com fôlego para mais uma era e com um microfone que, ao que tudo indica, ainda tem muito a dizer.