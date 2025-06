Invasor surpreende Katy Perry em show na Austrália e acaba preso

No mundo dos shows ao vivo, imprevistos fazem parte da rotina, mas o que aconteceu com Katy Perry na última segunda-feira em Sydney ultrapassou qualquer roteiro.

Em meio à sua apresentação lotada no Qudos Bank Arena, a estrela pop norte-americana foi surpreendida por um homem que, sem autorização, invadiu o palco e tentou se juntar à artista de forma inusitada e, para muitos, imprudente.

O episódio ocorreu durante a etapa australiana da turnê Lifetimes, que tem lotado arenas pelo país desde abril. Enquanto a cantora performava com seu habitual carisma e energia, o invasor posteriormente identificado como Johnson Wen conseguiu acessar o palco e colocar o braço em volta de Perry, dançando animadamente ao lado dela, como se fizesse parte do espetáculo.

Rapidamente, a cantora se afastou do homem, mantendo a compostura diante de milhares de fãs. A equipe de segurança agiu de imediato, removendo Wen do palco em questão de segundos. Em resposta ao momento inusitado, Perry reagiu com profissionalismo, virando-se para o público com um comentário bem-humorado:

“Nunca haverá outro show como esse, então aproveite, Sydney!”

A leveza com que Katy Perry lidou com o susto não foi suficiente para evitar as consequências legais para o fã invasor. Johnson Wen foi preso logo após o incidente e, segundo informações do Sydney Morning Herald, acusado de diversas infrações.

Entre elas, estão a entrada ilegal em área restrita e a obstrução de uma pessoa durante o exercício de suas funções neste caso, os seguranças do local.

Wen, que já havia sido anteriormente banido do Parque Olímpico de Sydney, onde fica a arena, recebeu fiança condicional e deverá comparecer ao Tribunal Local de Burwood no dia 23 de junho.

Além disso, foi novamente suspenso do local por um período de seis meses, medida tomada para reforçar a segurança nos próximos eventos.

Em entrevista ao canal australiano Nine, o jovem afirmou que sua intenção não era causar confusão. Segundo ele, tentou pedir à cantora para subir ao palco com ela, mas a abordagem claramente não saiu como o esperado.

“Disse para ela me deixar subir no palco com você e ela surtou porque percebeu que eu não era um artista”, comentou, sem esconder o tom cômico. Ainda no bate-papo, brincou dizendo que subiu ao palco usando “mágica”, antes de completar: “Mentira. Eu sou muito rápido”.

Katy Perry segue em frente e mantém a energia da turnê

Apesar da interrupção, a turnê Lifetimes continua a todo vapor. Katy Perry retorna aos palcos nesta sexta-feira, com show programado em Melbourne. Conhecida por sua presença de palco vibrante e figurinos marcantes, a cantora tem conquistado o público australiano com uma mistura de nostalgia, hits dançantes e momentos emocionantes.

A equipe da artista não se pronunciou oficialmente sobre o incidente, mas fontes próximas garantem que a segurança foi reforçada para os próximos compromissos. Já os fãs parecem ter encarado tudo como um episódio atípico, sem maiores consequências para a estrela pop, que demonstrou, mais uma vez, por que continua sendo uma das artistas mais carismáticas e resilientes da indústria musical.

No fim das contas, o episódio serve como um lembrete claro: invadir o palco de um show pode parecer ousado, mas a realidade — especialmente quando envolve tribunais e acusações formais não tem nada de divertida.