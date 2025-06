O forte desabafo de Miley Cyrus sobre uso de drogas

A cantora e compositora Miley Cyrus, atualmente com 32 anos, falou abertamente sobre um período conturbado de sua vida em que fazia uso de drogas e escondia isso até mesmo de sua contadora. Em entrevista concedida ao podcast Every Single Album na última sexta-feira (6), a artista compartilhou detalhes curiosos sobre como lidava com o vício e comemorou os anos de sobriedade que conquistou desde então.

Durante o bate-papo, Miley revelou que os gastos com medicamentos eram disfarçados em sua contabilidade como “roupas vintage” para que não levantassem suspeitas. “Esses remédios representavam um dos meus maiores gastos. Para evitar explicações, nós os registrávamos como peças de roupa antigas. A contadora recebia os cheques sem desconfiar”, contou a cantora.

Com o passar do tempo, no entanto, a profissional começou a questionar os valores expressivos atribuídos às tais “peças”. “Ela sempre me perguntava: ‘Onde está aquela camiseta vintage do John Lennon, de 15 mil dólares, que você comprou?’. E eu respondia algo como: ‘Está guardada. É muito delicada, temos que protegê-la bem’”, relembrou Miley, entre risos. “Naquele ano, comprei muita ‘roupa vintage’”, brincou.

A artista também refletiu sobre os desafios daquela fase e expressou gratidão por ter superado os excessos do passado. “Sinto muita felicidade por ter conseguido sair daquele lugar. Não recomendaria a ninguém seguir esse caminho, mas o fato de ter superado tudo isso me deixa extremamente orgulhosa”, afirmou.

A falta de divulgação de Miley Cyrus em ‘Endless Summer Vacation’

Após quase dois anos de silêncio sobre a discreta divulgação de seu álbum Endless Summer Vacation (2023), Miley Cyrus finalmente explicou o que motivou seu afastamento dos holofotes — mesmo em meio ao estrondoso sucesso de “Flowers”, single que dominou paradas e rendeu à artista seu primeiro Grammy.

A revelação aconteceu durante uma entrevista bem-humorada ao The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, exibido nesta quarta-feira (4) na TV norte-americana. Sem perder o bom humor, a cantora confessou que o título do álbum não foi uma simples escolha criativa: “Eu dei esse nome ao meu último disco de forma estratégica. Assim, eu poderia tirar férias e ainda parecer que fazia parte do conceito”, brincou. Na época, Miley limitou a divulgação do projeto a postagens nas redes sociais com imagens ensolaradas — muitas delas reutilizadas do encarte do álbum.

O sumiço, que irritou parte de sua base de fãs, virou tema de especulação entre o público e críticos. Agora, com uma nova fase iniciada com o lançamento de Something Beautiful (2025), a cantora deixou claro que estava consciente da repercussão, mas optou por seguir sua própria narrativa artística.

Em outro momento recente, durante conversa com Zane Lowe na Apple Music, Miley compartilhou detalhes de um diálogo inusitado com sua madrinha e ícone da música country, Dolly Parton. Segundo a artista, ela apresentou a inédita “Something Beautiful” no último Natal, mas recebeu uma reação inesperada: “Ela ouviu e perguntou: ‘Ok, mas você tem algum hit?’”. Em tom divertido, Miley contou que respondeu rapidamente: “Tenho sim, se chama ‘More To Lose’”, mesmo sem ter escrito a faixa até então.

Dolly, conhecida por seu estilo direto, também criticou a era Endless Summer Vacation. “Ela me disse: ‘Todo mundo quer saber para onde você está indo, e eu também. Só vejo você em fotos de biquíni. Mas o que vem depois disso?’”, relembra Miley. A conversa, segundo ela, ocorreu durante uma viagem de carro de 45 minutos até a casa da madrinha. “Não dava para escapar da lição”, completou, rindo.