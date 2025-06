A nova era musical de Mariah Carey com ‘Type Dangerous’

Mariah Carey surpreendeu os fãs ao lançar “Type Dangerous”, uma faixa inédita que marca o início de uma nova fase em sua carreira. Conhecida por sua voz inconfundível e presença icônica no cenário pop, Carey aposta agora em uma sonoridade ousada e poderosa, com batidas percussivas marcantes que refletem uma artista mais confiante e disposta a se reinventar.

Com a frase “Procurando pelo tipo perigoso” no refrão, a cantora dá o tom do que pode ser uma nova narrativa em sua discografia. A canção chegou acompanhada de uma estratégia de divulgação misteriosa: nas redes sociais, Mariah apareceu em um vídeo dirigindo um carro de luxo, ouvindo uma faixa identificada como “T:D_MC16.mp3”. A placa do veículo exibia “MC16”, o que gerou especulações de que um 16º álbum de estúdio está a caminho.

Este é o primeiro lançamento inédito de Carey desde o álbum Caution, de 2018, que alcançou o top 5 da Billboard 200 e consolidou sua longevidade artística com elogios da crítica. Desde então, a artista tem se mantido em evidência com projetos comemorativos, como a reedição especial de The Emancipation of Mimi, celebrando os 20 anos do disco com versões raras e remasterizadas.

O que se sabe sobre o 16º álbum de Mariah Carey

Após anos de especulações, Mariah Carey finalmente confirmou o lançamento de seu aguardado 16º álbum de estúdio, intitulado MC16. A novidade chega com um teaser elegante publicado nas redes sociais, no qual a cantora aparece dentro de um carro ao som de “It’s Like That” — clássico de 2005 — antes de revelar uma prévia de uma nova faixa com influências marcantes de trap, sinalizando uma possível nova direção sonora.

O sucessor de Caution (2018) vem sendo esperado com ansiedade pelos fãs desde 2020, quando Mariah deu os primeiros indícios de que estava desenvolvendo novo material. Em entrevista à Vogue britânica naquele ano, ela compartilhou que vinha aproveitando o período de isolamento para se dedicar à composição, realizar performances intimistas e revisitar sua própria trajetória.

As expectativas aumentaram após Anderson .Paak, músico e produtor premiado, confirmar que colaborou com Carey no estúdio — sugerindo que MC16 pode carregar uma sonoridade mais ousada e contemporânea. O teaser também traz uma referência direta ao universo das pistas de dança, com a cantora dedicando um “salve” aos DJs, em uma clara alusão ao impacto de sua música nas baladas ao longo das décadas.

Paralelamente ao anúncio do novo projeto, Mariah também prepara uma comemoração especial para marcar os 20 anos de The Emancipation of Mimi, um dos álbuns mais aclamados de sua carreira. Lançado em abril de 2005, o disco consolidou seu retorno triunfal às paradas, rendeu três prêmios Grammy e originou o hit “We Belong Together”, que permaneceu por 14 semanas consecutivas no topo da Billboard Hot 100.

Como parte da celebração, um vinil duplo comemorativo está chegando às lojas. A edição traz conteúdos inéditos e raridades, como o lançamento oficial da faixa “When I Feel It”, que havia sido excluída da versão original devido a questões de sample. O pacote inclui ainda remixes assinados por nomes como Solange, Kaytranada, David Morales e Scott Storch, além de versões a cappella de faixas como “Shake It Off”, “Circles” e “Joy Ride”. A coletânea se encerra com a poderosa performance de “We Belong Together” apresentada por Mariah no American Music Awards de 2024.