Como Nick Jonas inspirou música de Miley Cyrus

O fim de um namoro juvenil pode deixar marcas profundas — especialmente quando ele envolve duas das maiores estrelas da geração Disney. Foi o caso de Miley Cyrus e Nick Jonas, cujo relacionamento, encerrado entre lágrimas e promessas desfeitas, acabou eternizado em uma das faixas mais intensas do álbum Can’t Be Tamed (2010).

A canção Take Me Along, que permanece como uma das favoritas da cantora, nasceu de um momento de dor genuína. Em entrevista recente ao podcast Every Single Song, Miley compartilhou que escreveu a música ao lado da irmã, em um quarto de hotel, pouco antes de subir ao palco. “Ele tinha terminado comigo e eu estava devastada. Chorei muito naquela cama”, relembra.

A artista revelou ainda que a inspiração direta para a faixa foi Nick Jonas, seu primeiro amor. Eles viveram um romance entre 2006 e 2007, quando Miley já era um fenômeno global com Hannah Montana, enquanto Nick ainda estava prestes a estrear em Camp Rock e alcançar o estrelato com os Jonas Brothers. “Sabia que ele ia ficar gigante. Os Jonas abriam minha turnê, e depois fariam a deles. Foi parte do motivo da separação. Eu queria ir com ele”, contou.

A letra de Take Me Along espelha o sofrimento de uma jovem que se sente deixada para trás por alguém a quem amava profundamente. Com versos como “Por favor, não, não me deixe aqui / Pegue minha mão, eu estou sangrando lágrimas”, a música encapsula a angústia de quem desejava apenas ser levada junto, emocional e fisicamente, na jornada do outro.

Apesar da separação, o impacto emocional do relacionamento é nítido na música. Miley admite que, mesmo adolescente, já compreendia a força das palavras como ferramenta de cura e expressão. “Era a única maneira de processar tudo aquilo”, contou.