Falta de Maisa em gravação gera desconforto nos bastidores da Globo, diz colunista

A ausência da atriz Maisa Silva em uma gravação importante da novela Garota do Momento, da TV Globo, gerou comentários e desconforto nos bastidores da produção. A informação foi divulgada com exclusividade pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia.

De acordo com a publicação, a atriz não compareceu à filmagem da cena do casamento dos personagens vividos por Ícaro Silva e Mariana Sena, que contou com a participação especial da cantora Alcione. A sequência vai ao ar no penúltimo capítulo da trama.

Fontes ouvidas pelo colunista relataram surpresa e estranhamento por parte do elenco e da equipe técnica diante da ausência de Maisa, que estava confirmada para a gravação junto com todo o elenco jovem. Ainda segundo o jornalista, essa não seria a primeira vez que a artista se envolve em situações de atraso durante as filmagens da reta final da novela.

O clima nos bastidores estaria longe de ser dos mais leves. Há relatos de que parte da equipe já estaria “contando os dias” para o fim das gravações, em meio a desgastes e episódios recorrentes de tensão.

Garota do Momento está em sua fase final e tem atraído grande atenção do público nas últimas semanas, tanto pela trama quanto pelas movimentações nos bastidores.