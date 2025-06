Theo Rubia lança medley gravado para multidão de 35 mil pessoas

O cantor paulista Theo Rubia lançou na última terça-feira (10) o medley “Pode Morar Aqui/ A Terra Clama/ Oh! Se Fendesses/ Ruja o Leão (Ao Vivo)” nas plataformas digitais de música. O novo trabalho do cantor foi gravado durante o show de encerramento do cantor durante o evento Jesus Vida Verão, no Espírito Santo.

O show do artista gospel no Jesus Vida Verão foi um dos momentos mais marcantes da sua carreira. O show de Theo Rubia aconteceu em Vila Velha (ES), onde o cantor gravou seu novo projeto, “Maranata”, diante de uma multidão de 35 mil pessoas.

O medley é o quarto single do projeto, um medley que une grandes sucessos como “Pode Morar Aqui” e “Ruja o Leão. A atmosfera da gravação foi descrita pelo cantor como intensa e carregada de unção, com letras que expressam o clamor de uma geração por avivamento.

“Foi tudo muito rápido, mas com direção clara de Deus. O resultado ficou acima das expectativas, tanto pela presença quanto pela resposta do público”, comemora Theo Rubia em nota divulgada pela assessoria.

O projeto, que contou com participações de Marcelo Markes, Felipe Rodrigues e DJ PV, traz uma proposta com medleys que fluem em adoração contínua. A escolha por canções já consagradas, mas rearranjadas em uma nova roupagem, demonstra a capacidade de Theo em renovar o repertório gospel sem perder a essência congregacional.

Com números impressionantes, Theo Rubia se consolidou como um dos maiores nomes da música gospel no Brasil, com mais de 300 milhões de streams, cerca de 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 206 milhões de visualizações no YouTube.

Theo Rubia fez história no “Jesus Vida Verão 2025”

O evento “Jesus, Vida, Verão” aconteceu em fevereiro deste ano na Praia de Itapuã, em Vila Velha, Espírito Santo. O show do cantor marcou o encerramento da festa, no dia 08 daquele mês, se apresentando para um público de cerca de 80 mil pessoas, segundo a organização do local.

Theo Rubia marcou o “Jesus Vida Verão” com a gravação de seu novo DVD, “Maranata”, com um repertório de louvores e canções já conhecidas na carreira do cantor. “É um evento maravilhoso, com pessoas especiais e vibrantes. Escolhemos gravar o DVD aqui porque no Jesus Vida Verão encontramos esse entusiasmo”, comemorou em entrevista ao veículo Comunhão.

“É sempre muito bom encontrar amigos aqui nesta terra, e a cada ano este evento está melhor. Que cada um siga em comunhão com o Senhor, vivendo o propósito e os planos d’Ele para a sua vida”, contou também o DJ PV, que marcou presença como convidado especial na gravação de Theo Rubia.