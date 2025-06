Shawn Mendes foi a inspiração de ‘Manchild’? O que se sabe

Logo após a estreia do novo single “Manchild”, Sabrina Carpenter viu seu nome ser envolvido em uma enxurrada de suposições sobre quem teria inspirado a letra ácida da canção. Embora muitos apontem para o ex-namorado Barry Keoghan, tudo indica que o ator de Saltburn não é o alvo principal da música — e os holofotes agora se voltam para Shawn Mendes.

A especulação ganhou força quando Sabrina revelou, em um post no Instagram, que compôs “Manchild” pouco depois de finalizar o álbum Short ‘n Sweet, lançado em agosto de 2024. Na época, ela ainda estava em um relacionamento com Keoghan, com quem dividia residência em Los Angeles. Eles namoraram por cerca de um ano, de 2023 até o fim de 2024. Dado o momento em que a música foi escrita, parece improvável que ela estivesse se referindo a ele de forma pejorativa, chamando-o de “moleque”.

A letra, repleta de ironia e frustração, traz versos como “como pode ser tão gostoso se é tão burro?” e “por que você sempre corre atrás de mim?”, que remetem a relacionamentos frustrados e imaturos. Um trecho, em especial, chamou atenção dos fãs: “é sério que você disse que acabou? Não percebi que tínhamos começado”. A frase pode ser interpretada como uma alusão ao breve envolvimento entre Sabrina e Shawn Mendes, ocorrido após o término dele com Camila Cabello. Embora tenham sido vistos juntos algumas vezes, Mendes acabou retornando para a ex, em um movimento que Sabrina acompanhou à distância — e, ao que tudo indica, com algum ressentimento.

A teoria de que Barry Keoghan seria o “manchild” da música perdeu ainda mais força após um detalhe levantado pelo site Just Jared. Em um dos versos, Sabrina diz: “se eu não faço, não acontece / eu escolho culpar sua mãe”. A frase ganhou destaque pelo contexto sensível: Keoghan perdeu a mãe aos 12 anos, vítima do vício em heroína. Seria, portanto, pouco provável que Sabrina explorasse uma tragédia pessoal tão delicada em uma faixa com tom debochado, reforçando a tese de que ele não seria o alvo da composição.

Shawn Mendes é gay? Saiba o que ele disse

Durante um show recente no Colorado, nos Estados Unidos, Shawn Mendes resolveu abordar um tema recorrente em sua trajetória: as especulações sobre sua sexualidade. Ao longo dos anos, a vida pessoal do cantor tem sido constantemente questionada, e ele aproveitou a ocasião para desabafar sobre a pressão e o impacto que isso teve em sua vida e carreira.

“Aos 15 anos, quando comecei, ainda era muito novo e não tinha a liberdade para experimentar e entender algumas coisas sobre mim, como qualquer jovem nessa idade normalmente faria”, disse Mendes, revelando como esses questionamentos ajudaram a moldar suas composições. O cantor ainda destacou que as especulações ao redor de sua vida amorosa foram intensas, trazendo reflexões sobre as expectativas e cobranças do público. Segundo Mendes, a complexidade da sexualidade não pode ser simplificada ou rotulada, uma vez que se trata de um tema “tão complexo e bonito”. Ele enfatizou que está, assim como todos, em um processo de autodescoberta, que considera normal e necessário. “Às vezes, não sei ao certo, em outras, já tenho certeza. Isso é assustador, especialmente numa sociedade que parece sempre ter algo a dizer sobre quem somos”, explicou. O cantor finalizou sua fala com um desejo sincero de autenticidade. “Estou tentando ser corajoso e me permitir sentir as coisas do jeito que são. Por agora, é isso o que posso dizer”, completou, reforçando que esse processo é contínuo e que a aceitação e o autoconhecimento levam tempo.