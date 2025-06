‘Princess of Power’: o conceito do sexto álbum de Marina - (crédito: TMJBrazil)

Após quatro anos longe dos estúdios, Marina retorna em grande estilo com o lançamento de Princess of Power, seu sexto trabalho de estúdio, revelado ao público nesta sexta-feira (6). A cantora greco-galesa, que já marcou gerações com sucessos como “Primadonna” e “Hollywood”, apresenta agora um projeto ousado, recheado de pop eletrizante e um lirismo que desafia convenções.

Com 13 faixas no total, o álbum costura influências de electropop, house e synthpop, resgatando a veia estética que consagrou Marina em obras anteriores — especialmente o icônico Electra Heart (2012) —, mas com uma roupagem atualizada e ainda mais assertiva.

Singles como “Butterfly”, “Cupid’s Girl” e a provocativa “Cuntissimo” pavimentaram o caminho até o lançamento, mas o disco vai além. Canções inéditas como “Everybody Knows I’m Sad” e “I <3 You” (esta última com videoclipe dirigido por Olivia De Camps) mostram uma Marina multifacetada: vulnerável, teatral, combativa e sensível ao mesmo tempo.

Durante o hiato desde Ancient Dreams in a Modern Land (2021), Marina explorou novos caminhos criativos — inclusive fora da música. Nesse intervalo, publicou seu primeiro livro de poemas, Eat the World: A Collection of Poems, revelando outra camada de sua expressividade artística.

O anúncio da nova era aconteceu ainda em fevereiro de 2025, com o lançamento de “Butterfly”. Desde então, a artista tem se aproximado do público nas redes sociais, celebrando o processo criativo e agradecendo à equipe envolvida na produção. “Bem-vindos ao meu universo. Princess of Power agora é de vocês!”, escreveu em uma publicação recente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MARINA (@marinadiamandis)

‘Princess of Power’: tudo sobre o novo álbum de Marina

Em entrevista recente, Marina compartilhou o espírito por trás de sua nova fase criativa: “Este álbum nasce de um mergulho corajoso no meu maior medo: o amor. Sempre achei que essa vulnerabilidade fosse uma fraqueza, mas agora a vejo como minha maior força. A super-heroína deste disco ama sem reservas — e isso é o que a torna invencível”.

Gravado em parceria com o produtor CJ Baran, Princess of Power promete ser uma jornada vibrante e íntima, onde Marina reconcilia sua introspecção com a imagem poderosa que projeta ao mundo. “Por fora, talvez pareça que sempre fui forte, mas internamente, passei anos tentando me dar permissão para ser quem realmente sou. Este álbum é, acima de tudo, um reencontro comigo mesma.”

O single “Cuntissimo”, lançado junto com o anúncio oficial do álbum, é um hino de liberdade feminina. Inspirada por ícones como Elizabeth Taylor, Madonna, Sophia Loren e Rihanna, Marina celebra mulheres ousadas, sensuais e intransigentes. “Durante séculos, fomos impedidas de nos permitir errar, rir alto, envelhecer com graça. Esta música é uma resposta a isso. É um grito de afirmação.”