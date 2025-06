Ariana Grande já foi crush de Miley Cyrus? Saiba a verdade

Em uma revelação surpreendente, a cantora Miley Cyrus, 32 anos, compartilhou que a canção “Lighter”, presente em seu álbum experimental Miley Cyrus & Her Dead Petz (2015), foi composta a partir de sentimentos que nutria por Ariana Grande, atualmente com 31 anos.

A confissão foi feita durante sua participação no podcast Every Single Album, publicado na última quinta-feira (5). Durante a conversa, Miley explicou que a faixa, recheada de metáforas sobre luz, tempo e conexão emocional, reflete a admiração especial que sentia pela colega de profissão.

“Quando estou atrasada, você sempre me lembra da hora / Quando estou me sentindo pra baixo, você me leva até a lua e volta”, canta Miley em um dos trechos da música — versos que, segundo a artista, carregam a essência do que ela sentia na época.

As duas cantoras já haviam trabalhado juntas em momentos marcantes da música pop. Em 2017, uniram forças em um cover intimista de Don’t Dream It’s Over, da banda Crowded House. Dois anos depois, lançaram Don’t Call Me Angel, ao lado de Lana Del Rey, para a trilha sonora do filme As Panteras (2019).

Durante o mesmo episódio do podcast, a voz de Flowers também revelou que sua gravadora vetou um clipe ousado planejado para 2013, que incluiria participações de figuras como Madonna, Miranda Kerr, Nelly e Miranda Cosgrove. Segundo Miley, a proposta foi considerada “grande demais para aprovar naquele momento”.

Detalhes sobre o videoclipe de ‘Supernatural’ de Ariana Grande

Sem qualquer anúncio prévio, Ariana Grande, 31 anos, movimentou as redes ao liberar o videoclipe de “Supernatural”, faixa integrante do álbum Eternal Sunshine, lançado em 2024. A produção audiovisual pegou o público de surpresa não apenas pela estreia inesperada, mas também pela estética dramática e cinematográfica.

No clipe, a cantora é vista percorrendo um mundo desolado, com tons sombrios e atmosfera de destruição, até ser envolvida por um misterioso feixe de luz, numa cena que remete a uma espécie de abdução simbólica. O vídeo, na verdade, é parte do longa Brighter Days Ahead, filme dramático criado por Ariana para acompanhar a edição deluxe do Eternal Sunshine.

Essa versão estendida do álbum traz uma perspectiva mais leve e otimista sobre o mesmo tema central da obra original: o apagamento de memórias de um relacionamento anterior. Agora, Ariana explora a sensação de alívio e felicidade após esse “esquecimento”, apresentando uma nova introdução e cinco canções inéditas que retratam essa fase emocional mais ensolarada.

Muitos fãs interpretam esse novo momento artístico como uma alusão ao fim do casamento da artista com Dalton Gomez, e ao atual relacionamento com Ethan Slater, seu colega de elenco no musical Wicked. A conexão com o novo par parece ter inspirado não só as novas faixas, mas também o tom esperançoso da produção visual.

Além do sucesso musical, Ariana Grande segue expandindo sua presença na mídia. Recentemente, foi confirmada ao lado de Cynthia Erivo como jurada convidada no reality RuPaul’s Drag Race, reforçando sua relevância tanto na música quanto na televisão.