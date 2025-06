Como Miley Cyrus voltou a cantar músicas de ‘Hannah Montana’

Depois de mais de uma década longe do universo de Hannah Montana, Miley Cyrus revelou recentemente que agora tem autorização oficial para voltar a interpretar músicas do icônico seriado da Disney Channel — algo que, até pouco tempo, era proibido.

Durante sua participação no podcast Every Single Album, a artista, hoje com 32 anos, compartilhou uma revelação surpreendente: “Depois que saí da Disney, não tive permissão para cantar nenhuma música de Hannah Montana”. Apesar de não ter intenção de incluir sucessos como “The Best of Both Worlds” em seus shows ao lado de hits como “Wrecking Ball”, Cyrus confessou que sentia tristeza por não poder revisitar um capítulo tão marcante de sua carreira. “Aquelas canções têm minha voz, meu rosto, e mesmo assim eu não podia cantá-las”, disse.

A situação mudou em 2024, quando Miley foi reconhecida como uma Lenda da Disney — a homenageada mais jovem da história do título. Segundo a própria cantora, esse reconhecimento abriu portas: “Depois da homenagem, me foi concedida a permissão de tocar essas músicas no futuro, o que é muito especial para mim”.

A personagem que marcou uma geração surgiu em 2006, quando Miley tinha apenas 13 anos. Hannah Montana, que durou quatro temporadas até 2011, narrava a vida de uma adolescente que levava uma vida dupla como estudante comum e popstar famosa. O elenco contava ainda com Billy Ray Cyrus, pai de Miley também na vida real, Jason Earles, Emily Osment e Mitchel Musso.

Além da série, o sucesso se estendeu para os palcos com a turnê Best of Both Worlds entre 2007 e 2008, e culminou no lançamento do longa Hannah Montana: O Filme em 2009. Durante esse período, a personagem lançou diversos álbuns e singles de grande repercussão, como “Nobody’s Perfect”, “Rockstar” e “We Got the Party”.

Na cerimônia da D23 em Anaheim, onde recebeu o título de Lenda da Disney, Miley se emocionou ao agradecer aos fãs e à própria personagem. “Em muitos sentidos, esse prêmio é para Hannah e para todos que fizeram parte desse sonho. Como a própria lenda diria: ‘Essa é a vida’”, declarou.

Embora não haja confirmação de um retorno oficial da personagem, Miley já deixou claro em entrevistas anteriores que guarda a famosa peruca loira — e que está aberta a uma possível “ressurreição” da estrela pop. “Ela precisa de uma repaginada, está presa em 2008”, brincou em 2020. “Mas a oportunidade certa vai aparecer”.

Como ex-marido influenciou discografia de Miley Cyrus

Em uma entrevista recente ao podcast Every Single Album, a cantora e compositora Miley Cyrus abriu o coração sobre como seu relacionamento com o ator Liam Hemsworth influenciou profundamente suas escolhas artísticas — inclusive na direção criativa de seus álbuns.

Ao relembrar momentos marcantes da carreira, Miley revelou que boa parte das decisões que tomou musicalmente foram, direta ou indiretamente, motivadas por seu desejo de manter o relacionamento com Hemsworth. “Quando eu e Liam nos separamos pela primeira vez, durante a era Bangerz, eu estava em uma fase provocativa e performática. Mais tarde, com Younger Now, adotei uma postura mais contida e inocente, como uma tentativa de preservar a harmonia em casa”, contou a artista.

O álbum Younger Now, lançado em 2017, marcou uma guinada sonora e estética na carreira de Miley, aproximando-se do country e do pop rock, em contraste com a ousadia da fase anterior. Na época, com 25 anos, ela buscava um reposicionamento na indústria e um novo olhar sobre si mesma. No entanto, ela reconhece hoje que a mudança também foi motivada por inseguranças pessoais. “Fiz esse álbum porque tinha medo de perder o Liam novamente. Achei que, se eu parecesse mais ‘certinha’, talvez ele não fosse embora de novo. Hoje vejo que eu não deveria ter feito isso por ele”, afirmou, em tom reflexivo.

Apesar das críticas que ela mesma fez ao disco posteriormente, Miley ainda guarda carinho por algumas faixas — em especial por Malibu, que se tornou o single principal do projeto. Segundo ela, a canção, escrita em um trajeto rumo às gravações do The Voice, surgiu de forma despretensiosa e tinha uma proposta mais acústica. Foi a gravadora RCA que sugeriu um tratamento mais pop para a música.

A artista ainda revelou que grande parte de suas composições têm Liam como inspiração, refletindo os altos e baixos do relacionamento entre os dois. A história do casal, que atravessou idas e vindas ao longo dos anos, se entrelaça com a trajetória musical de Miley — e se mantém viva nas entrelinhas de suas letras e na essência de sua discografia.