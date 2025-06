No Dia dos Namorados, Misaias Oliveira lança “Ficar Velhinho com Você” - (crédito: TMJBrazil)

O cantor baiano Misaias Oliveira lançou seu mais novo single, “Ficar Velhinho Com Você”, nas plataformas digitais de áudio. A música é uma homenagem do artista ao Dia dos Namorados, com uma letra que fala sobre amor verdadeiro e duradouro.

Em sua letra, a música traz a história de um casal que recebeu uma confirmação divina, ao se olharem pela primeira vez, de que aquela era uma história de amor com propósito, o início de uma linda jornada e de uma família abençoada.

Já disponível nas plataformas digitais, a música possui em torno de três minutos e chegou acompanhada de um videoclipe no canal oficial da Todah Music, dirigido por Diuliano Cardoso. O clipe mescla imagens reais, capturadas por Fábio Rickman, com imagens formadas por ferramentas de Inteligência Artificial.

A produção ficou por conta de Tiago Oliveira, que também assumiu os teclados, percussão, mixagem e masterização. Além disso, os violões são por conta de Guto Marks, e o cello, de Lucas Salatyel.

Em suas redes sociais, o cantor publicou um vídeo gerado por Inteligência Artificial em que aparecia “velhinho” com a esposa, Nanna Oliveira. Misaias Oliveira é casado com Nanna há mais de dez anos, e dedicou sua música à esposa em seu perfil nas redes.

“Tenho certeza que esse dia foi o mais mágico e importante da minha vida, pois nele tomei a melhor decisão de sempre. Feliz aniversário de casamento, amor! De uma coisa eu sei, […] perfeição não existe e a vida também é feita de momentos menos bons. Mas através do bom e do mau soubemos estar sempre juntos e tudo superar com amor e amizade. Amo você e apenas desejo estar sempre ao seu lado! Deus seja sempre louvado em todo tempo nas nossas vidas”, se declarou Nanna ao cantor em postagem fixada no Instagram.

Misaias Oliveira: cantor é conhecido pelo sucesso “Sonha Mesmo”

Com mais de 15 anos de carreira na música gospel, Misaias Oliveira é conhecido pela música “Sonha Mesmo”, lançada em 2024, que se tornou um dos maiores sucessos do cantor, com mais de 20 milhões de visualizações no YouTube

Misaias revelou que está alinhando um EP inédito em parceria com a Todah Music, uma das principais gravadoras do segmento cristão no Brasil. O projeto, previsto para o final de 2025 ou início de 2026. Além do trabalho em estúdio, Misaias planeja expandir seu alcance através de apresentações ao vivo e participações em eventos gospel.