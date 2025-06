O propósito de Lauana Prado além da música

No palco da tradicional Festa do Peão de Americana de 2025, Lauana Prado subiu com a autoridade de quem construiu sua carreira passo a passo, desafiando estereótipos e reinventando o próprio destino dentro da música sertaneja. Com voz firme, presença marcante e uma trajetória de superação, a artista vive o auge de sua carreira, ancorada em um trabalho consistente que alia autenticidade musical, posicionamento social e empreendedorismo.

Antes de alcançar os grandes palcos com hits como Cobaia, que a projetou nacionalmente em 2018, Lauana enfrentou o desafio comum a muitos artistas: a escalada lenta e incerta rumo ao reconhecimento. Sob o nome Mayara, participou de realities e percorreu o submundo da indústria até encontrar sua identidade artística definitiva. Essa identidade se fortaleceu com o sucesso do projeto Raiz, que em sua segunda edição catapultou a regravação de Escrito nas Estrelas ao topo das paradas, consagrando Lauana como uma força inovadora no gênero.

Mas seu impacto vai além da música. Bissexual assumida e atualmente em um relacionamento com a empresária Tati Dias, Lauana enfrenta de frente os tabus de um meio tradicionalmente conservador. Em entrevista exclusiva durante o evento em Americana, ela destacou que sua arte também é instrumento de transformação. “Não faço só música, eu crio espaços. Quero que mais mulheres se sintam representadas, respeitadas e livres para serem quem são”, afirmou.

Esse compromisso se reflete em sua atuação como gestora. Além de comandar a própria carreira com mãos firmes, Lauana hoje empresaria a dupla “Cristinas”, formada por duas ex-backing vocals que ganharam protagonismo com seu apoio. Para ela, o papel de artista se expande naturalmente para o de mentora e produtora. “Estamos construindo um novo cenário, onde mulheres têm voz, vez e comando”, disse.

A cantora também tem se tornado conhecida pela firmeza com que se posiciona publicamente. Em 2024, confrontou autoridades locais ao exigir respeito em um evento em Goiás, e nunca deixou de comentar temas delicados, mesmo quando isso causou desconforto em setores mais conservadores da música sertaneja. Sua relação aberta, sua forma física — constantemente comentada nas redes — e suas declarações incisivas a colocam como figura central em discussões sobre identidade, corpo e autenticidade na cultura popular.

Mesmo diante de críticas, Lauana se mantém centrada no que realmente importa: sua arte. Em 2022, com o projeto Natural, reafirmou sua vocação para a composição e a criação de obras que dialogam com sentimentos profundos, longe de fórmulas prontas para viralizar. Agora, com o álbum Transcende já em alta nas plataformas e a terceira edição de Raiz gravada no Mineirão e prestes a ser lançada, Lauana reafirma sua versatilidade — entre o popular e o poético, o pessoal e o coletivo.