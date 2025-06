Como está a relação entre Justin Bieber e Scooter Braun

Após mais de uma década de uma parceria que moldou os rumos da música pop contemporânea, Scooter Braun, 43 anos, falou abertamente sobre o fim de sua relação profissional com Justin Bieber, 31. A revelação foi feita no podcast britânico The Diary of a CEO, dois anos após a separação profissional entre eles em 2023.

Braun foi responsável por descobrir Bieber em 2008, quando o cantor ainda era um adolescente desconhecido no YouTube. Desde então, os dois construíram uma trajetória de sucesso que rendeu prêmios, turnês mundiais e centenas de milhões de discos vendidos. Em 2024, Braun anunciou sua aposentadoria da gestão artística, encerrando oficialmente uma carreira de 23 anos nos bastidores da indústria musical.

Durante a entrevista, o ex-empresário reconheceu com orgulho o legado que deixou ao lado de Bieber. “Alcançamos feitos incríveis. Sou muito grato e torço por ele sempre”, afirmou. Apesar disso, admitiu que a relação entre eles já não é mais como antes: “Essas coisas têm altos e baixos. Chega um momento em que a pessoa quer seguir sozinha, provar a si mesma. E eu entendo completamente.”

Braun destacou que a decisão de Bieber de seguir por conta própria coincidiu com um momento em que ele mesmo buscava novos caminhos. “Não me doeu. Eu também estava pronto. Já fazia algum tempo que eu sabia que queria experimentar algo diferente. Estávamos nos comunicando bem, e tudo se desenhou de forma natural.”

Além de Bieber, Braun gerenciou carreiras de outros grandes nomes da música, como Ariana Grande e Demi Lovato. Seu afastamento da gestão, anunciado oficialmente em junho deste ano, foi motivado pelo desejo de se dedicar mais à família. “Quero focar na criação dos meus três filhos. Já vivi uma espécie de ‘Forrest Gump’ da indústria musical. Agora é hora de encerrar esse capítulo.”

As declarações de Braun surgem em meio a especulações sobre a saúde mental de Bieber, alimentadas por publicações enigmáticas feitas pelo cantor nas redes sociais. Ainda assim, o ex-empresário preferiu manter o foco em uma mensagem de apoio e respeito. “Hoje, sou apenas um torcedor. Quero ver todos com quem trabalhei se saindo bem. É só isso que importa.”

A briga que Justin Bieber expôs nas redes sociais

Quase duas semanas após abrir o coração sobre atitudes do passado que acabaram ferindo outras pessoas, Justin Bieber voltou a usar as redes sociais para compartilhar um momento sensível de sua vida pessoal. Em uma publicação recente, o cantor canadense relatou uma briga marcante que teve com sua esposa, Hailey Bieber, e aproveitou para se desculpar publicamente.

O episódio veio à tona justamente no momento em que Hailey é destaque na nova edição da revista Vogue, um feito que o próprio artista, segundo ele, desacreditou no passado. “Isso me faz lembrar de uma discussão séria que tive com a Hailey. Em um momento de raiva, disse a ela que nunca estaria na capa da Vogue. Sim, eu sei, fui cruel”, escreveu o cantor, reconhecendo o erro.

Bieber explicou que, na época, sentiu-se ofendido e buscou retaliar de forma imatura. “Me senti tão desrespeitado que achei que precisava revidar. Mas agora percebo o quanto isso foi injusto”, refletiu.

Demonstrando um novo olhar sobre o relacionamento e sobre si mesmo, ele afirmou que com o passar do tempo passou a entender melhor os danos que atitudes impulsivas podem causar. “Conforme a gente cresce, percebe que vingança não leva a nada. Ela só atrasa o que mais buscamos: conexão verdadeira e intimidade.”

Encerrando o desabafo com um gesto de carinho, Justin dirigiu-se diretamente à esposa: “Amor, você já sabe disso, mas quero reforçar: me desculpe por ter dito aquilo. Estava completamente enganado. Você não só está na Vogue, como merece muito mais.”

A publicação rapidamente ganhou repercussão e dividiu opiniões entre os fãs. Enquanto alguns aplaudiram a sinceridade do astro, outros criticaram a exposição excessiva. “Te amo, mas às vezes o silêncio fala mais”, escreveu um seguidor. “Apaga antes que piore”, comentou outro, entre risos e emojis.