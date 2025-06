As novidades sobre o novo álbum de Rosalía

Após um período de relativo afastamento dos holofotes, Rosalía começa a movimentar os bastidores da indústria musical com promessas de uma nova fase. Segundo informações repercutidas por veículos internacionais nesta terça-feira (10), a artista espanhola está finalizando seu quarto álbum de estúdio e desenvolvendo uma nova proposta de show para uma turnê em arenas, com previsão de estreia em 2026.

Esse será o primeiro grande lançamento solo da cantora desde MOTOMAMI+, versão expandida do premiado álbum MOTOMAMI (2022), que consolidou Rosalía como uma das figuras mais influentes do pop contemporâneo. A edição deluxe do disco trouxe faixas de destaque como “DESPECHÁ”, “LA FAMA” e “HENTAI”, e ampliou o alcance internacional da artista.

Desde então, seus lançamentos foram mais pontuais. Em 2023, ela dividiu os holofotes com o então noivo Rauw Alejandro no EP RR, que incluiu as faixas “BESO”, “VAMPIROS” e “PROMESA”. A parceria musical coincidiu com o anúncio de noivado, mas o relacionamento terminou poucos meses depois, cercado de rumores que dominaram a mídia.

Mesmo após o término, Rosalía continuou se dedicando à música, ainda que de forma mais discreta. Em 2024, seu único lançamento até o momento foi a colaboração com LISA, integrante do BLACKPINK, na faixa “New Woman”, que figurou entre as 30 mais ouvidas do mundo no Spotify.

Com relação ao novo álbum, embora a data de lançamento ainda não tenha sido oficializada, fontes próximas indicam que o projeto deve chegar ao público até o final de 2025. A nova turnê, por sua vez, deve marcar uma expansão de sua presença em grandes arenas ao redor do mundo — sinal de que Rosalía está mirando alto nesta nova etapa da carreira.

Outro indicativo da reestruturação de sua trajetória profissional é a recente assinatura com a September Management, empresa liderada por Jonathan Dickins, que também gerencia nomes como Adele. A movimentação aponta para uma estratégia de internacionalização ainda mais robusta.

Em entrevista à revista Highsnobiety, onde foi capa da edição de setembro, Rosalía deu pistas sobre o momento criativo que está vivendo. “Tem sido um processo. Eu mudei muito, mas, ao mesmo tempo, ainda estou rodando minha cabeça em torno das mesmas coisas”, afirmou. Ela revelou que suas principais influências atuais vão desde nomes clássicos como Kate Bush e Janis Joplin até figuras mais experimentais como Bon Iver e Aphex Twin — além de um hábito simples, mas significativo: a leitura de livros físicos.