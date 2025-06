O ‘comeback’ do TXT para julho após hiato

O grupo sul-coreano TOMORROW X TOGETHER (TXT) está pronto para retomar suas atividades com força total. A gravadora Big Hit Music confirmou que o quinteto fará seu aguardado comeback no mês de julho, trazendo novidades para os fãs e prometendo movimentar novamente a cena do K-Pop.

“TXT está se preparando, com objetivo de fazer seu comeback em julho, e planejamos revelar a agenda detalhada mais para frente”, afirmou a empresa em comunicado oficial.

A notícia vem após um breve hiato anunciado em dezembro do ano passado, quando os integrantes decidiram tirar uma pausa para descansar e focar na vida pessoal. No entanto, a pausa durou pouco: em março, o grupo já estava de volta à estrada com novas apresentações. Em maio, os integrantes também lançaram o single “Love Language” e participaram da trilha sonora da produção “Resident Playbook” com a faixa “When The Day Comes”.

Uma trajetória em ascensão

Desde a estreia em 2019, o TXT — formado por Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun e HueningKai — tem consolidado uma carreira sólida tanto na Coreia do Sul quanto no exterior. O grupo surgiu como uma das grandes apostas da Big Hit após o sucesso mundial do BTS, e vem cumprindo bem esse papel.

Ao longo dos anos, o TXT acumulou três álbuns em coreano e dois em japonês, além de quatro turnês internacionais. Canções como “Sugar Rush Ride”, lançada em 2023, garantiram visibilidade ao grupo, alcançando o 11º lugar nas paradas sul-coreanas. Em 2024, “Deja Vu” também figurou entre as 20 músicas mais tocadas do país. No Japão, a repercussão tem sido ainda maior, com sucessos como “We’ll Never Change” atingindo o topo das paradas.

O retorno oficial previsto para julho aumenta a expectativa dos fãs e reforça o protagonismo do TXT na nova geração do K-Pop. Ainda sem detalhes sobre o conceito ou a tracklist, o anúncio do comeback já é suficiente para reacender a empolgação entre os MOAs, nome dado ao fandom do grupo.