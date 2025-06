O cantor que Jin, do BTS, quer para uma parceria

Durante a divulgação do single “Don’t Say You Love Me”, Jin, integrante do BTS, surpreendeu os fãs ao abrir o coração sobre uma de suas maiores influências musicais: Bruno Mars. Em entrevista concedida ao quadro “The Puppy Interview”, do BuzzFeed, o astro sul-coreano compartilhou um desejo antigo que ainda espera realizar.

“Só encontrei o Bruno uma vez, brevemente, mas adoraria poder colaborar com ele um dia. Seria uma experiência incrível. Sou fã há muito tempo. Antes mesmo da minha estreia, costumava treinar meus vocais cantando ‘Just The Way You Are’. Sempre foi uma das minhas favoritas”, contou o cantor, visivelmente entusiasmado.

O interesse de Jin não surge por acaso: Bruno Mars vive um momento de grande destaque na cena pop global. Desde o ano passado, o cantor norte-americano emplacou o hit “APT.” em parceria com Rosé, do BLACKPINK. A faixa, que ultrapassou 1,7 bilhão de streams no Spotify, consolidou-se como uma das colaborações de maior impacto entre artistas ocidentais e o K-pop. O sucesso foi tão grande que Rosé também participou do videoclipe de uma nova faixa de Bruno, desta vez com a rapper Sexyy Red.

Enquanto aguarda uma possível parceria dos sonhos, Jin segue acumulando conquistas. Seu novo mini-álbum, “ECHO”, lançado recentemente, vendeu impressionantes 720 mil cópias nas primeiras 24 horas, segundo dados da Hanteo Chart. O projeto, que traz sete faixas e uma participação especial da cantora YENA, coloca Jin em uma posição histórica: ele se tornou o primeiro solista da Coreia do Sul a ter três álbuns com mais de 700 mil unidades vendidas no dia de lançamento. Seus projetos anteriores, “The Astronaut” e “Happy”, também superaram essa marca.

Com esse feito, Jin agora figura entre os maiores nomes da indústria musical sul-coreana. “ECHO” é atualmente o segundo álbum de K-pop mais vendido de 2025 até o momento, além de entrar para o ranking dos dez álbuns masculinos solo mais vendidos da história do K-pop, de acordo com a Hanteo.

A fala de Jin sobre o BTS após hiato

Na noite de quarta-feira (21), Jin, integrante do BTS, marcou presença no programa “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” em um momento leve, emocionante e recheado de novidades. Durante sua participação, o artista protagonizou uma cena divertida ao trocar de lugar com Fallon em uma brincadeira descontraída que animou a plateia.

A grande surpresa da noite foi a primeira apresentação ao vivo de “Don’t Say You Love Me”, faixa do recém-lançado álbum solo “Echo”. A performance, marcada por vocais potentes e presença de palco cativante, reforçou o amadurecimento artístico de Jin em sua carreira solo.

Ao longo da entrevista, o cantor também compartilhou sua empolgação com o mês de junho, especialmente significativo para os fãs do BTS — o ARMY. É nesse período que todos os sete integrantes do grupo finalmente estarão isentos das obrigações militares obrigatórias na Coreia do Sul. Atualmente, apenas Jin e J-Hope concluíram o serviço.

“Foi bom ter um tempo para mim, mas quando eles voltarem, quero honrá-los de verdade. Eles trabalharam tanto… Sinto que salvaram minha vida, e é meu dever mostrar o quanto sou grato e cuidar deles também”, declarou o artista, emocionando os fãs que acompanhavam a entrevista.

Além de falar sobre o reencontro do BTS, Jin revelou os primeiros detalhes de sua nova turnê solo, que estreia em junho com shows na Coreia do Sul e segue por cidades do Japão, Estados Unidos, Reino Unido e Países Baixos.

Com bom humor, ele brincou dizendo que os fãs terão a chance de “ver de perto seu lindo rosto”, mas garantiu que o que mais vai impressionar serão as performances vocais cuidadosamente preparadas para cada show.