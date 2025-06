O fim do conflito entre Olivia Rodrigo e Sabrina Carpenter

Por anos, Sabrina Carpenter foi associada a uma narrativa que não escreveu. Em 2021, seu nome se viu envolvido em uma comoção pública provocada pelo hit “Drivers License”, de Olivia Rodrigo, que chegou ao topo da Billboard Hot 100. À época, a internet a posicionou como o elo de um suposto triângulo amoroso envolvendo Rodrigo e o ator Joshua Bassett, colega de elenco na série High School Musical: The Musical: The Series. “Você provavelmente está com aquela garota loira, que sempre me fez duvidar”, canta Rodrigo na faixa — linha suficiente para acender especulações sobre Carpenter.

Quatro anos depois, esse episódio parece ter perdido qualquer importância na trajetória da artista. Aos 26 anos, Sabrina ocupa um novo lugar no pop — mais autônoma, mais confiante e, principalmente, mais reconhecida por sua própria música. A cantora de “Espresso” e “Please Please Please” não apenas conquistou o público com seu álbum de estreia, Short n’ Sweet (2024), como se prepara agora para lançar seu próximo trabalho, Man’s Best Friend, previsto para 29 de agosto.

Em entrevista recente à Rolling Stone, Carpenter falou com clareza sobre as lições daquele período conturbado. “Tudo o que eu sabia era que isso não me impediria de fazer o que eu amava, nunca”, afirmou. “Aprendi a confiar em mim mesma, a entender que as coisas acontecem por um motivo. Talvez a gente só entenda depois.”

Sobre o turbilhão de opiniões e teorias que surgiram na internet, Sabrina revelou que não gasta energia pensando no passado. “Nunca penso nisso”, disse, com tranquilidade. E até encontrou leveza na própria imagem pública: comentou que já tentou se disfarçar usando uma peruca morena, mas acabou abandonando a ideia. “Não funcionou para mim. Então é isso.”

A cantora já havia abordado indiretamente os rumores em músicas como “Skin” e “Because I Liked a Boy”, que expressam a frustração diante de julgamentos e expectativas externas. Em conversa com a Billboard em 2021, Carpenter já havia dado o tom do que viria: “Vocês nunca saberão a verdade. Existem pessoas reais por trás disso tudo. Esse é o desafio: fazer arte que seja sincera e, ao mesmo tempo, lidar com o fato de que somos humanos passando pelas mesmas coisas que todo mundo.”

Agora, com um novo álbum a caminho, Sabrina reafirma sua intenção de seguir o próprio ritmo — uma abordagem que ela credita às referências que sempre admirou. “Dolly Parton, Linda Ronstadt… elas lançavam um álbum de 10 faixas todo ano”, relembra. “Fico me perguntando: quando paramos de fazer isso?”

Para Carpenter, a resposta está menos em prazos e mais em intuição. “Se estou inspirada, prefiro criar algo novo. Por que esperar três anos apenas por convenção?”, reflete. “Estou aprendendo a ouvir o que parece certo para mim — não o que os outros acham que é o movimento certo ou errado.”