As inspirações do Nirvana para ‘Smells Like Teen Spirit’ - (crédito: TMJBrazil)

Lançado em 1991, Smells Like Teen Spirit transformou o Nirvana em um fenômeno do rock e marcou uma virada histórica na música pop. Mais de três décadas depois, o clipe do single ultrapassou a marca de um bilhão de visualizações no YouTube — um feito que não apenas celebra sua longevidade, mas também reafirma seu status como um símbolo cultural de gerações.

O que muitos fãs talvez não saibam é que o videoclipe — com seu ginásio tomado por estudantes entediados, cheerleaders anárquicas e um mosh pit em frenesi — nasceu da mente inquieta de Kurt Cobain, profundamente influenciado por dois filmes cult dos anos 1970: Rock ‘n’ Roll High School e Over the Edge.

O primeiro, lançado em 1979 e estrelado pelos Ramones, é uma comédia escrachada que satiriza o sistema educacional por meio da paixão irreprimível dos alunos pelo rock. Dirigido por Allan Arkush e produzido por Michael Finnell, o filme tornou-se um clássico underground ao retratar o embate entre juventude rebelde e autoridades conservadoras. A trilha sonora, recheada de nomes como Alice Cooper, Devo e Chuck Berry, amplificava ainda mais esse espírito de subversão — algo que Cobain claramente quis canalizar no clipe do Nirvana.

A segunda referência, Over the Edge (no Brasil, A Um Passo do Abismo), também de 1979, mergulha em um cenário mais sombrio. O longa de Jonathan Kaplan acompanha um grupo de adolescentes sufocados pelo tédio e pela repressão em uma cidade suburbana americana. Com produção de George Litto e roteiro de Charles S. Haas e Tim Hunter, o filme ficou conhecido por sua representação crua da revolta juvenil — uma energia visceral refletida nos olhares e movimentos dos personagens no clipe de Teen Spirit. A trilha sonora, com faixas como Surrender (Cheap Trick), You Really Got Me (Van Halen) e Teenage Lobotomy (Ramones), reforça essa tensão entre apatia e explosão.