O noivado de Dua Lipa com Callum Turner

O romance entre Dua Lipa e Callum Turner acaba de dar um passo marcante. A cantora britânica revelou estar noiva do ator de Animais Fantásticos, confirmando oficialmente o que os fãs já suspeitavam desde o fim de 2024.

Em entrevista à Vogue britânica, publicada na última quinta-feira (12), Dua Lipa compartilhou a novidade com entusiasmo: “Sim, estamos noivos. É muito emocionante. Essa decisão de envelhecermos juntos, de ver uma vida e, sei lá, sermos melhores amigos para sempre — é um sentimento muito especial”.

Os boatos ganharam força no Natal passado, quando Dua foi vista usando um anel chamativo. Agora se sabe que a joia foi desenhada especialmente para ela com a ajuda de pessoas próximas, incluindo sua irmã, Rina. “Estou obcecada por ele. É tão eu. É bom saber que a pessoa com quem você vai passar o resto da vida te conhece muito bem”, declarou a artista sobre o anel, que ganhou toques personalizados com a ajuda dos amigos do casal.

Apesar do noivado recente, os planos para o casamento ainda não têm data marcada. Com Dua em turnê mundial e Turner envolvido em gravações, o casal está aproveitando o momento sem pressa. “Quero terminar minha turnê, as filmagens do Callum, então estamos curtindo esse período. Nunca fui alguém que realmente pensasse em casamento, ou sonhasse com que tipo de noiva eu seria. De repente, pensei: ‘Ah, o que eu vestiria?’”, contou.

Dua e Callum começaram a ser vistos juntos publicamente em janeiro de 2024, após comparecerem a uma festa pós-estreia da série Masters of the Air. O primeiro encontro, no entanto, aconteceu tempos antes, em Londres, no tradicional The River Café, graças a uma conexão feita pelo cofundador do restaurante. Pouco mais de um ano depois, o reencontro aconteceu em Los Angeles — e, por coincidência, os dois estavam lendo o mesmo livro: Trust, de Hernan Diaz. Para Dua, isso foi um sinal claro: “Senti que estávamos 1.000 por cento destinados a ficar juntos”.

Dua Lipa prepara novo álbum de estúdio

Na manhã desta quinta-feira (12), a cantora albanesa Dua Lipa foi anunciada como a estrela da nova edição da Vogue Reino Unido. Na entrevista, revelou estar trabalhando em novas músicas. Seu álbum mais recente, Radical Optimism, foi lançado em 3 de maio de 2024, com 11 faixas, incluindo os singles “Houdini”, “Training Season”, “Illusion” e “These Walls”.

Durante a conversa, Dua demonstrou entusiasmo com o processo criativo: “É como voltar para casa com um presentinho.”

A reportagem destaca a rotina intensa da artista, que divide seu tempo entre turnês e sessões em estúdio com produtores e compositores. Além disso, estuda espanhol três vezes por semana com um tutor. Segundo a publicação:

“Ela passa o dia todo no estúdio, plantando as primeiras sementes de um novo álbum, descobrindo para onde quer ir em seguida. A cada dia, ela termina com uma nova música.”

Recentemente, Dua colaborou com Jennie na faixa “Handlebars” e com Charli XCX no remix de “Talk Talk”, ao lado do australiano Troye Sivan. Também lançou uma versão estendida de Radical Optimism e o álbum ao vivo Dua Lipa: Live from the Royal Albert Hall.

Atualmente, ela segue em turnê de divulgação do disco, com apresentações marcadas até 5 de dezembro deste ano. O próximo show acontece hoje, na casa de espetáculos Sportpaleis, na Bélgica.