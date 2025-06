A rivalidade que Nando Reis teve com Roberto Carlos

Durante seu show na Qualistage, no Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (12), Nando Reis surpreendeu o público ao relembrar um episódio delicado envolvendo ninguém menos que Roberto Carlos. Ao abordar a criação do álbum Não Sou Nenhum Roberto, Mas Às Vezes Chego Perto (2019), que reúne releituras do Rei, o ex-Titã comentou sobre o desconforto que causou ao regravar a faixa “Nossa Senhora”.

“Ele detestou”, disse Nando, em tom de brincadeira, sobre a reação de Roberto. “Achou que era desrespeitoso, mas ao contrário: eu tenho os meus santos, as minhas santas.” Apesar de se declarar ateu, o artista afirmou que tem uma forte ligação pessoal com a figura de Jesus Cristo. “Eu não creio em Deus, mas creio em Jesus Cristo. Sou louco por Jesus Cristo, desde criança. E aí fica estranho, né? Não creio em Deus, mas creio em Jesus… Não quero que ninguém leve a mal, por favor.”

Fã assumido de Roberto Carlos desde a infância, Nando buscou prestar uma homenagem com o álbum, que reúne sucessos do ídolo com arranjos contemporâneos. No entanto, “Nossa Senhora” acabou se tornando um ponto sensível. “Gravei e deu esse problema com ‘Nossa Senhora’, mas ainda assim eu adoro o trabalho do Roberto, tanto que fiz um disco homenageando o trabalho dele, não só como incrível compositor, mas como artista. A maneira como ele construiu sua obra sempre me impressionou”, declarou.

A canção, originalmente uma reverência à padroeira do Brasil, acabou sendo retirada da versão final do álbum após um pedido direto do Rei. “Ele pediu que eu não cantasse ‘Nossa Senhora’, então tiramos e não está mais no disco”, contou Nando ao público presente.

Essa não foi a primeira vez que o cantor falou sobre o tema. Em um vídeo publicado no YouTube, no mês passado, ele já havia citado os dilemas enfrentados ao interpretar músicas com forte conteúdo religioso. “Roberto é um homem de fé, devoto de Nossa Senhora, e eu não sou, nem creio em Deus. Eu tive que lidar com o desafio de cantar essas canções sem parecer irônico ou hipócrita”, explicou.

Mesmo com o impasse, Nando segue exaltando a importância da obra de Roberto Carlos para a música brasileira — e a profunda admiração que sente pelo cantor. “Fiz aquilo por respeito. Sempre fui tocado pela arte dele.”