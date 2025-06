O motivo da pausa na carreira de Jorge e Mateus

Após duas décadas de trajetória sólida na música sertaneja, Jorge & Mateus anunciaram que farão uma pausa nas atividades. A dupla, uma das mais emblemáticas do gênero no país, seguirá cumprindo a agenda de shows programada antes de se afastar dos palcos por tempo ainda indeterminado.

A decisão, segundo os artistas, não está ligada apenas ao cansaço da estrada, mas também a questões pessoais e profissionais que exigem atenção. Em entrevista ao colunista Leo Dias, Jorge explicou que o hiato é uma forma de reconectar com a essência da dupla e avaliar os próximos passos. “A pausa é para esse tipo de coisa: para o Mateus conseguir se recuperar do joelho, para a gente poder ficar um pouco mais em casa, pensar e fazer um balanço geral de todos esses vinte anos. Vamos decidir as diretrizes do caminho que queremos seguir musicalmente, voltar a compor com mais calma, participar ativamente dos nossos projetos… É um tempo sabático para repensar conceitos e redirecionar a carreira”, afirmou o cantor.

Mateus também comentou sobre os desafios de saúde enfrentados recentemente. Ele passou por uma cirurgia no joelho no início do ano, mas o procedimento resultou em complicações. “Fiz uma operação que acabou dando errado. Tive uma infecção bacteriana intraoperatória e só descobri dois meses depois. Entrei com um tratamento à base de antibióticos e, graças a Deus, o corpo reagiu bem. Já estou melhor e conseguimos voltar aos palcos”, contou.

Apesar de ainda não haver uma data oficial para o início — ou fim — do recesso, a pausa deve durar algo entre três meses e dois anos. “Queremos viver esse processo sem pressa. Vamos tirar um ou dois meses e ver como nos sentimos em casa, sem amarras”, explicou Mateus.

Detalhes sobre a pausa na carreira de Jorge e Mateus

Jorge e Mateus, uma das duplas mais consagradas da música sertaneja brasileira, anunciaram uma pausa na carreira por tempo indeterminado. O descanso virá após a realização de uma turnê especial que celebra os 20 anos de trajetória da dupla, marcada para começar em abril de 2024.

Em entrevista ao Portal Léo Dias, Mateus explicou que a decisão de interromper a rotina de shows foi motivada pela necessidade de descansar e aproveitar momentos com a família.

“Provavelmente, quem estiver com a gente durante essa turnê estará assistindo ao último show de um tempo indefinido que a gente vai tirar para descansar. São vinte anos e, desde os dezoito, todos os finais de semana fora de casa. Decidimos internamente dar um tempinho”, declarou.

Jorge reforçou que a pausa será uma oportunidade para recarregar as energias e buscar novas inspirações. “A gente precisa se dedicar a outras coisas também, até para continuar contando essa história por mais tempo”, afirmou.

Embora o período de afastamento não tenha uma data exata para terminar, Mateus sugeriu que será algo entre três meses e dois anos. “A gente quer curtir o processo. Vamos passar um mês ou dois em casa e ver como nos sentimos”, explicou.

A turnê de 20 anos, que antecede o hiato, já tem mais de 20 datas confirmadas pelo Brasil e começará em São Paulo. Este projeto promete revisitar grandes sucessos da carreira da dupla, que marcou gerações com hits como Pode Chorar, Os Anjos Cantam e Propaganda.