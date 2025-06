O pronunciamento de Justin Bieber após desabafo explosivo

Por Laís Seguin

Justin Bieber usou as redes sociais, nesta segunda-feira (16), para abrir o coração sobre sua saúde mental e os desafios que enfrenta para lidar com suas emoções. Aos 31 anos, o astro canadense compartilhou nos Stories do Instagram uma reflexão sincera sobre seus conflitos internos e a pressão constante por cura. O desabafo surge em meio a um momento delicado: no fim de semana, o cantor foi flagrado por paparazzi enquanto pedia que parassem de persegui-lo. “Eu sou um marido real, um pai real, um ser humano!”, declarou ele na ocasião.

Na publicação, Bieber se mostra exausto das tentativas externas de “consertá-lo” e reconhece sua vulnerabilidade:

“As pessoas continuam me dizendo para me curar. Não acham que, se eu pudesse, já o teria feito? Eu sei que estou quebrado. Eu sei que tenho problemas de raiva. Tentei a vida inteira ser como as pessoas queriam que eu fosse, e isso só me deixou mais cansado e mais zangado.”

Em outro trecho, o cantor afirma que a fé é o que o ancora neste momento turbulento:

“Jesus é a única pessoa que me faz querer fazer da minha vida algo pelos outros. Porque, sinceramente, estou exausto de pensar em mim ultimamente. Vocês não?”

Pouco antes da publicação desse texto, Bieber também expôs prints de uma conversa com alguém não identificado, em que demonstra estar encerrando um vínculo afetivo. “Se você não gosta da minha raiva, não gosta de mim. Minha raiva é uma resposta à dor que vivi. Pedir que uma pessoa traumatizada não reaja como alguém traumatizado é crueldade”, escreveu.

A troca de mensagens termina com Bieber afirmando que cortou laços com a pessoa envolvida:

“Essa amizade está oficialmente encerrada. Eu não vou aceitar que chamem minha dor de ‘explosão’. Não estava brincando quando disse que não preciso de você como amigo. Tenho pessoas ao meu redor que respeitam meus limites.”

Como está a relação entre Justin Bieber e Scooter Braun

Após mais de uma década de uma parceria que moldou os rumos da música pop contemporânea, Scooter Braun, 43 anos, falou abertamente sobre o fim de sua relação profissional com Justin Bieber, 31. A revelação foi feita no podcast britânico The Diary of a CEO, dois anos após a separação profissional entre eles em 2023.

Braun foi responsável por descobrir Bieber em 2008, quando o cantor ainda era um adolescente desconhecido no YouTube. Desde então, os dois construíram uma trajetória de sucesso que rendeu prêmios, turnês mundiais e centenas de milhões de discos vendidos. Em 2024, Braun anunciou sua aposentadoria da gestão artística, encerrando oficialmente uma carreira de 23 anos nos bastidores da indústria musical.

Durante a entrevista, o ex-empresário reconheceu com orgulho o legado que deixou ao lado de Bieber. “Alcançamos feitos incríveis. Sou muito grato e torço por ele sempre”, afirmou. Apesar disso, admitiu que a relação entre eles já não é mais como antes: “Essas coisas têm altos e baixos. Chega um momento em que a pessoa quer seguir sozinha, provar a si mesma. E eu entendo completamente.”

Braun destacou que a decisão de Bieber de seguir por conta própria coincidiu com um momento em que ele mesmo buscava novos caminhos. “Não me doeu. Eu também estava pronto. Já fazia algum tempo que eu sabia que queria experimentar algo diferente. Estávamos nos comunicando bem, e tudo se desenhou de forma natural.”

Além de Bieber, Braun gerenciou carreiras de outros grandes nomes da música, como Ariana Grande e Demi Lovato. Seu afastamento da gestão, anunciado oficialmente em junho deste ano, foi motivado pelo desejo de se dedicar mais à família. “Quero focar na criação dos meus três filhos. Já vivi uma espécie de ‘Forrest Gump’ da indústria musical. Agora é hora de encerrar esse capítulo.”

As declarações de Braun surgem em meio a especulações sobre a saúde mental de Bieber, alimentadas por publicações enigmáticas feitas pelo cantor nas redes sociais. Ainda assim, o ex-empresário preferiu manter o foco em uma mensagem de apoio e respeito. “Hoje, sou apenas um torcedor. Quero ver todos com quem trabalhei se saindo bem. É só isso que importa.”