Os detalhes revelados sobre o novo álbum do Gusttavo Lima

Por Laís Seguin

Após um raro período de seis meses afastado dos palcos, Gusttavo Lima está de volta com um novo projeto musical. O cantor sertanejo revelou que o tempo fora da estrada foi decisivo para a criação de seu novo álbum, gravado em casa e previsto para lançamento ainda em junho.

Em conversa com o jornalista Gabriel Orriz, Gusttavo contou que usou a pausa estratégica para estar com a família e mergulhar em um trabalho autoral. “Faz mais de 20 anos que canto de quarta a domingo, sem feriado. Esses seis meses foram prazerosos: passei tempo com meus filhos e na gravação, em 25 de junho, de músicas inéditas”, afirmou.

O novo álbum reúne composições inéditas e novas versões de hits como “Sofrimento Simultâneo” e “Proibido Terminar”. Além de dar voz às faixas, Gusttavo participou ativamente da produção, da escrita e dos arranjos. “Estou há quase dois anos sem um trabalho inédito, desde Paraíso Particular. É praticamente um disco autoral, um DVD autoral”, revelou.

Para o artista, o descanso teve impacto direto na qualidade do projeto. “Estar descansado mentalmente foi importante. Quando você tem tempo de qualidade em casa, tem também no âmbito profissional”, disse.

Gusttavo Lima revela que já realizou todos os sonhos da vida

Gusttavo Lima foi uma das grandes atrações da 47ª edição da ExpoTrês, realizada em Três Lagoas (MS), e, durante uma entrevista ao comunicador Vinicius Rossetto, o cantor revelou que já realizou todos os seus sonhos. “Não tenho mais sonhos ligados à carreira artística. Quero continuar cantando, como venho fazendo. São 25 anos dedicados à música. Saí de casa em 1999 e nunca parei de me dedicar a isso”, contou.

O show, que reuniu mais de 30 mil pessoas — um dos maiores já realizados no município de 132 mil habitantes — foi marcado pela emoção do cantor, que falou sobre a gratidão que sente pelos fãs e pela trajetória que construiu. “Sou muito grato a tudo que esse povo me deu, onde me colocaram. Foi um patamar que eu nunca imaginei na vida”, declarou.

Além da carreira, Gusttavo Lima destacou que sua felicidade também vem da família. Casado com a modelo e empresária Andressa Suita, com quem tem dois filhos — Gabriel, de 7 anos, e Samuel, de 6 —, o cantor falou sobre como valoriza a vida que construiu. “A gente sempre tem mais do que merece. Às vezes reclamamos da vida, mas devemos ser gratos pela família, pelos fãs, por tudo que Deus nos dá. Quero seguir fazendo a alegria dessas pessoas”, disse.

Encerrando o bate-papo, Gusttavo Lima emocionou-se ao refletir sobre a realização pessoal que sente ao subir nos palcos: “Hoje é mais um dia em que realizo o sonho daquele menino de 25 anos atrás. Cantar para tanta gente assim é muito mais do que eu mereço.”